Юрий Береза назвал возможные варианты помощи Украине со стороны НАТО.

Президент СК "Днепр-1" Юрий Береза поделился своим мнением о войне, которую развязали российские оккупанты в Украине.

Береза ​​в интервью программе "Футбол NEWS" высказался об отношении российских матерей к своим детям и назвал возможные варианты помощи Украине со стороны НАТО.

"Российские матери не ценят жизни своих детей. Они считают, что те, кого они рожали, принадлежат путину. И в этом наша основная проблема. Но сегодня, кажется, Запад все-таки очнулся.

Я говорил, говорю и дальше буду повторять: не хотите закрывать небо – введите свои корабли в Черное море. В Черном море есть член НАТО, Турция. Боитесь ввести корабли НАТО на рейды Одессы – введите просто в Черное море. И это тоже будет помощью Украине", - сказал Береза.

Напомним, война в Украине началась рано утром 24 февраля, когда РФ приступила к масштабному вторжению. Украинское сопротивление российской агрессии продолжается уже четвертую неделю.

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