Альберто Дзангрилло высоко ценит украинского тренера.

Президент "Дженоа" Альберто Дзангрилло поделился своим мнением о работе украинского тренера Андрея Шевченко в клубе из Генуи.

"Не так и просто решиться возглавить команду-аутсайдера, для этого нужно быть смелым человеком. Если кто-то думал, что Шевченко пришел, потому что он кому-то нравится или он предложил свои услуги, то очень сильно ошибается.

Читайте такжеКоманда украинца Коваленко сенсационно обыграла Наполи в 19-м туре Серии А (видео)"Дженоа" сейчас - это коммерческий проект, который должен развиваться. Приглашение Шевченко - это стратегическая ценность для всего клуба, нам надо думать о перспективе.

Андрей - сильнейший спортсмен, брал "Золотой мяч", при этом он скрупулезный и серьезный. Он сделал выбор в своей жизни, покинув Лондон, и поэтому мы должны его поддержать. Общество любит Шевченко, я люблю Шевченко также", - приводит слова Дзангрилло CalcioMercato.com.

Напомним, что Сергей Ребров поделился своим мнением о работе Андрея Шевченко в "Дженоа".

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко