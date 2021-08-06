Аргентинский футболист хотел остаться в команде всеми силами.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта провел пресс-конференцию посвященную уходу Лионеля Месси с команды.

"Я здесь, чтобы объяснить ситуацию, сложившуюся вокруг Месси...Сначала я должен сказать, что, к сожалению, у нас просто ужасное финансовое прошлое. На зарплаты уходит 110% нашего дохода. Это означает, что у нас нет возможности действовать гибко", - отметил Лапорта.

"Ситуация хуже, чем то, о чем нам говорили, и то, что мы получали, производя расчеты на основании официальных данных. Долг больше, чем ожидалось. Конечно, это связано с финансовым фэйр-плей. Новый контракт с Месси не мог быть одобрен", - добавил президент клуба.

"В этом отношении мы не согласны со сделкой, которую заключила Ла Лига, потому что она делает нас должниками на полвека. Клуб выше игроков, тренеров, директоров", - сказал Лапорта.

"Месси хотел остаться. Я благодарю всех, кто месяцами вел переговоры в таких сложных условиях. Это нужно было сделать за определенное время, так как у Месси были другие предложения, плюс финансовый фэйр-плей, но процесс в какой-то момент нужно было остановить", - высказался Лапорта.

- Есть ли надежда, что все изменится?

- Я не хочу давать ложных надежд. У игрока есть и другие предложения. И у нас, и у него был временной лимит. Если ФФП не изменится, а похоже, что этого не будет, то игроку нужно заботиться о своем будущем. Наше первое соглашение было о двухлетнем контракте с выплатами в течение пяти лет. Месси был готов помогать всеми способами, чтобы это случилось. Мы думали, что сможем все сделать, но ФФП помешал. Затем мы договорились о контракте на 5 лет, хотя мы думали о двух годах", - ответил Лапорта.

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Лионель Месси: уход из "Барселоны"

25 августа прошлого года Месси проинформировал "Барселону" о желании расторгнуть контракт в одностороннем порядке. Аргентинец считал, что может воспользоваться соответствующим пунктом в контракте. Однако руководство "Барселоны" не отпустило игрока, а Месси не стал идти в суд против родного клуба.

После завершения прошлого сезона Месси стал свободным агентом. Стороны стремились подписать новый контракт, но из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании сделку заблокировали.

Всего аргентинец сыграл за каталонцев 778 матчей, забил 672 гола и отдал 305 голевых передач. Лионель 10 раз выиграл с "Барсой" чемпионат Испании, семь раз Кубок и 8 раз Суперкубок Испании, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов. Месси обладатель шести Золотых мячей.

Автор: Артем Будрин