Потрясающий гол Кая Хаверца принес победу "Челси" в матче против "Зальцбурга".

Во вторник, 25 октября, в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов состоялся поединок, в котором австрийский "Ред Булл Зальцбург" принимал лондонский "Челси". Встреча завершилась победой английского клуба со счетом 2:1.

На 23-й минуте хавбек лондонцев Матео Ковачич нанес точный удар с линии штрафной площади - гости повели в счете. В дебюте второй половины австрийцы сумели забить ответный гол - точный удар нанес Чуквубуйке Адаму.

Настоящим украшением поединка стал гол немецкого полузащитника Кая Хавертца на 64-й минуте встречи. Хавбек "Челси" из-за пределов штрафной нанес идеальный по точности удар в верхний угол ворот соперника. В итоге этот мяч и принес лондонцам три очка.

Видео дня

Видео гола:

"Зальцбург" - "Челси" - 1:2

Голы: Адаму, 49 - Ковачич, 23, Хавертц, 64

"Зальцбург": Кен, Дедич, Бернардо, Павлович, Вебер (Ульмер, 78), Зайвальд, Кьергор, Сучич (Шешко, 61), Гурна-Дуат, Окафор (Шимич, 78), Адаму (Камери, 82)

"Челси": Аррисабалага, Силва, Кукурелья, Чалоба, Пулишич (Аспиликуэта, 75), Ковачич (Лофтус-Чик, 68), Жоржиньо, Галлахер (Зиеш, 88), Хавертц, Обамеянг (Броя, 75), Стерлинг (Маунт, 88)

Предупреждения: Сучич, Галлахер, Аррисабалага

"Челси" набрал 10 очков и обеспечил выход в плей-офф турнира, у "Зальцбурга" - шесть баллов и вторая позиция в группе Е, в которой также выступают "Милан" и загребское "Динамо".

Добавим, что лондонский "Челси" после назначения на пост главного тренера Грэма Поттера не проиграл еще ни одного матча.

При английском специалисте синие одержали шесть побед и трижды сыграли вничью. Англичанин был назначен на пост наставника "аристократов" 8 сентября.

В следующем матче его команда встретится с "Брайтоном" в английской Премьер-лиге. Игра запланирована на 29 октября.

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