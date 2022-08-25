Матео Коронель отличился потрясающим голом в матче чемпионата Аргентины.

В среду, 24 августа, в рамках 15-го тура чемпионата Аргентины по футболу встречались "Атлетико Тукуман" и "Барракас Сентраль". Игра завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

Украшением встречи стал последний гол победителей матча, влетевший в ворота соперника с 70 метров.

На 93-й минуте встречи "Барракас" всем составом побежал забивать гол престижа, но потерял мяч. Форвард "Атлетико" Матео Коронель воспользовался ситуацией и мощно пробил со своей половины поля. 23-летнему футболисту удалось перекинуть вратаря и попасть в створ. Матео сорвал овации болельщиков и получил горячие поздравления партнеров.

Видео гола:

Отметим, что за пять матчей в составе "Атлетико Тукуман" Матео Коронель провел на поле 16 минут и забил один мяч.

После 15 туров в чемпионате Аргентины "Атлетико" набрал 32 очка и занимает первое место в таблице. "Барракас Сентраль" с 17 баллами в активе идет на 22-й позиции.

Вас также могут заинтересовать новости: