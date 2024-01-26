ФК "Буковина" получила нового титульного спонсора, обновила состав и имеет амбиции играть в Премьер-Лиге.

Приглашаем представителей СМИ на пресс-конференцию тренерского штаба ФК "Буковина" и нового титульного спонсора – компании "Демарт".

Дата: 30 января, 11:00

Место проведения: г. Черновцы, ул. Руданского, 12. Помещение офиса ФК "Буковина", конференц зал.

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Внимание! Мероприятие также будет проходить онлайн в zoom по ссылке: https://us05web.zoom.us/j/81849295808?pwd=mHKgrzdm8usXvGkkK65mAvbcHQt2EK.1

Пароль: 9DMU3y

Предварительная аккредитация обязательна: https://t.me/Viktoriia_Veremiienko, 067 995 27 67 – Виктория

После длительных переговоров черновицкий ФК "Буковина" получил нового титульного спонсора. Им стала компания "Демарт", известная своими мощными социальными и спортивными проектами в рамках сотрудничества с СК "Прометей".

Одна из главных, амбициозных задач, которую ставит компания "Демарт" перед ФК "Буковина" на сезон 2024/25 – выход в Премьер-Лигу.

В настоящее время продолжается обновление состава команды, дополнение тренерского штаба. Также продолжаются переговоры по реконструкции спортивного комплекса для проведения домашних матчей ФК "Буковина", так как нынешнее состояние СК сложно назвать удовлетворительным.

Спикеры мероприятия:

Глава компании "Демарт" – Владимир Дубинский

Президент ФК "Буковина" – Андрей Сафроняк

Главный тренер ФК "Буковина" – Андрей Мельничук

Спортивный директор ФК "Буковина" – Григорий Чурилов

Директор ФК "Буковина" – Игорь Наболотный

Справка: При поддержке компании "Демарт" уже во второй раз в Черновцах в условиях войны проходит "Чемпионат Украины по волейболу", организованный по самым высоким стандартам европейских соревнований. Мужская и женская волейбольные команды "Прометей" принимают участие в весомых мировых соревнованиях и привозят в Украину победы. Баскетбольный клуб "Прометей", титульным спонсором которого также является компания "Демарт", единственный украинский клуб который сегодня представляет Украину на европейских баскетбольных соревнованиях и занимает там уверенные позиции.

Справка: Перед началом военной агрессии России против Украины "Буковина" выступала во второй лиге, а с сезона 2022/2023 – в первой. В нынешнем сезоне 2023/2024 на первом этапе соревнований "Буковина" заняла 6 место в группе А и теперь на втором этапе выступит в группе "Выбывание", куда вошли команды, занявшие осенью 6-10 места в своих группах на первом этапе. Второй этап чемпионата "Буковина" начинает на 2-м месте в группе "Выбывание", отставая на 5 очков от запорожского "Металлурга".

ФК "Буковина" имеет богатые футбольные традиции: в прошлом году клуб отметил 65-летний юбилей.

Контакты для СМИ: 067 995 27 67 – Виктория.

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