Криштиану Роналду и Джорджина Родригес состоят в длительных отношениях, но до сих пор не расписаны.

Легендарный португальский нападающий Криштиану Роналду и его девушка Джорджина Родригес подписали добрачное соглашение.

Как сообщает издание Mundo Deportivo, контракт был подписан после первой беременности Джорджины.

Согласно данным источника, в договоре прописаны основы совместного будущего пары, а также защищаются активы титулованного футболиста.

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При этом, если пара примет решение расстаться, что Джорджина Родригес получит их семейный дом в Испании. Кроме того, испанская модель пожизненно будет получать выплаты в размере 100 тысяч евро.

Стоит отметить что Криштиану Роналду и Джорджина Родригес состоят в отношениях с 2016 года. При этом они до сих не расписаны.

У пары есть двое совместных детей. 12 ноября 2017 года Джорджина родила дочь, которую назвали Алана Мартина, а 18 апреля 2022 года родилась дочь Белла Эмеральда.

Напомним, Криштиану Роналду прошлой зимой перебрался в саудовский футбольный клуб "Аль-Наср". Португалец подписал контракт на два сезона с зарплатой 200 миллионов евро в год.

В нынешнем сезоне 38-летний нападающий сыграл 16 матчей и забил 14 голов.

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