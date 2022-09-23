Сборная Франции одержала первую победу в текущем розыгрыше Лиги наций, обыграв Австрию.

В четверг, 22 сентября, были сыграны четыре матча в рамках пятого тура группового этапа элитного дивизиона Лиги наций - Лиги А.

Главным событием дня стала первая победа действующих чемпионом мира в этом сезоне Лиги наций - сборной Франции. Подопечные Дешама в родных стенах обыграли со счетом 2:0 сборную Австрии.

Счет в матче открыл на 56-й минуте Килиан Мбаппе. А уже через 10 минут Оливье Жиру ударом головой завершил длительную атаку французов после подачи с правого фланга от Антуана Гризманна.

Видео дня

Франция – Австрия – 2:0

Голы: Мбаппе, 56, Жиру, 65

Обзор матча:

В другом матче группы 1 Лиги А сборная Хорватии дома одолела Данию со счетом 2:1.

За хорватов голы забивали Соса и Майер, а в составе датчан потрясающим голом с дальней дистанции отличился Кристиан Эриксен.

Хорватия – Дания – 2:1

Голы: Соса, 49, Майер, 79 – Эриксен, 77

Обзор матча:

Сборная Хорватии с 10 баллами идет на первом месте в группе 1, Дания с 9 баллами - вторая. Франция набрала всего пять очков и занимает третье место, а Австрия с 4 очками - последняя в квартете.

В заключительном туре Франция в гостях сыграет против Дании, а Хорватия на выезде померяется силами с Австрией.

В группе 4 Лиги А сборная Бельгии на своем поле одержала победу над Уэльсом со счетом 2:1.

На 11-й минуте счет в матче открыл Кевин Де Брюйне. На 38-й минуте Миши Батшуайи удвоил преимущество хозяев. На 50-й минуте Киффер Мур отыграл один мяч. Однако полностью переломить ход встречи валлийцам не удалось.

Бельгия – Уэльс – 2:1

Голы: Де Брюйне, 10, Батшуайи, 37 – Мур, 50

Обзор матча:

В другом матче этой группы сборная Нидерландов на выезде разобралась с национальной командой Польши со счетом 2:0.

На 13-й минуте Коди Гакпо открыл счет в матче. Ему ассистировал Дензел Думфрис. А точку в матче на 60-й минуте поставил Стивен Бергвейн. В качестве ассистента ему выступил Винсент Янссен.

Польша – Нидерланды – 0:2

Голы: Гакпо, 13, Бергвейн, 60

Обзор матча:

Сборная Бельгии набрала 10 очков и поднялась на второе место в турнирной таблице. Команда Уэльса с одним очком занимает последнее место в турнирной таблице группы 4. Первое место в группе 4 у Нидерландов - 13 баллов, Польша идет третьей с 4 очками.

В следующем туре сборная Бельгии сыграет с Нидерландами, Уэльс будет принимать Польшу.

Вас также могут заинтересовать новости: