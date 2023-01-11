"Манчестер Юнайтед" вышел в полуфинал турнира.

Во вторник, 10 января, состоялся поединок 1/4 финала Кубка английской лиги, в котором встречались "Манчестер Юнайтед" и "Чарльтон Атлетик".

Игра проходила на стадионе "Олд Траффорд" и завершилась победой "красных дьяволов" со счетом 3:0.

Счет в игре был открыт на 21-й минуте - бразильский вингер Антони поразил ворота соперника потрясающим дальним ударом.

На 90-й минуте Маркус Рашфорд удвоил преимущество своей команды, отличившись после передачи Факундо Пельистри, а спустя четыре минуты сделал дубль после паса Каземиро.

"Манчестер Юнайтед" - "Чарльтон" - 3:0

Голы: Антони, 21, Рашфорд, 90, 90+4

"Манчестер Юнайтед": Хитон, Далот (Ван-Биссакка, 34), Магуайр, Мартинес, Маласия, МакТоминей, Фред (Эриксен, 60), Антони (Рашфорд, 60), Мейну (Каземиро, 60), Гарначо, Эланга (Пельистри, 85)

"Чарльтон": Мейнард-Брюер, Клар, Иннисс, Несс, Сессеньон (Стокли, 82), Морган (Пейн, 66), Добсон, Фрэйзер, Рак-Сакьи (Генри, 82), Либерн, Блэкетт-Тэйлор (О'Коннелл, 61)

Предупреждение: Маласия

Обзор матча:

Победа над "Чарльтоном" позволила "Манчестер Юнайтед" продлить победную серию до восьми матчей. "Красные дьяволы" победили во всех встречах начиная с 10 ноября: "Астон Вилла" (4:2), "Фулхэм" (2:1), "Бернли" (2:0), "Ноттингем Форест" (3:0), "Вулверхэмптон" (1:0), "Борнмут" (3:0), "Эвертон" (3:1), "Чарльтон" (3:0).

Разница мячей при этом составляет 21:4.

Добавим, что в параллельной встрече 1/4 финала Кубка лиги на "Сент-Джеймс Парк" сошлись два представителя АПЛ - "Ньюкасл" и "Лестер".

Победу в этой игре одержали "сороки" со счетом 2:0.

"Ньюкасл" - "Лестер" - 2:0

Голы: Берн, 60, Жоэлинтон, 72

Еще два участника 1/2 финала Кубка английской лиги определятся 11 января в матчах "Ноттингем" - "Вулверхэмптон" и "Саутгемптон" - "Манчестер Сити".

Вас также могут заинтересовать новости: