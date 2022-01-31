В понедельник, 31 января, донецкий "Шахтер" сыграл свой заключительный контрольный матч в рамках турецких сборов.
В непростом поединке "горняки" одолели действующего чемпиона Сербии - "Црвену Звезду".
Счет открыли футболисты "Шахтера" в дебюте игры - отличился молодой вингер Михаил Мудрик. На 18-й минуте благодаря голу бразильского новичка Давида Нереса "Шахтер" удвоил свое преимущество.
Во втором тайме "Црвене Звезде" удалось вернуться в игру и даже возобновить равновесие на табло - голами отличились за сербский клуб Драгович на 58-й минуте и Омойжуанфо на 68-й. Однако не удалось сербам удержать ничью в этом противостоянии. Бразилец Нерес на 72-й минуте встречи оформил дубль и принес "Шахтеру" победу.
"Шахтер" - "Црвена Звезда" - 3:2
Голы: Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 - Драгович, 58, Омойжуанфо, 68
"Шахтер" (1-й тайм): Трубин, Исмаили, Матвиенко, Марлон (Бондарь, 42), Додо, Маркос Антонио, Майкон, Мудрик, Педриньо, Нерес, Мораес
"Шахтер" (2-й тайм): Трубин, Корниенко, Витао, Бондарь, Винисиус, Бондаренко, Степаненко, Нерес, Судаков, Тете, Фернандо.
"Црвена Звезда": Попович, Родич, Драгович, Панков, Еракович (Гаич, 55), Срнич, Саного, Катай, Иванич, Пиччини, Омойжуанфо
Предупреждения: Пиччини, 16, Катай, 36
На 79 минуте Милан Павков ("Црвена Звезда") не забил пенальти (вратарь)
Обзор матча:
Это был третий матч "Шахтера" на сборах в Турции. Ранее "горняки" одолели австрийский "Вольфсбергер" (4:1) и сыграли вничью с аутсайдером УПЛ - "Мариуполем" (0:0).
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- "Шахтер" не смог одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Горняки" проиграли четыре матча, сыграв вничью дважды - с "Интером" и "Шерифом". Окончательное положение команд в группе D: "Реал Мадрид" - 15 очков, "Интер" - 10, "Шериф" - 7, "Шахтер" - 2.
- В УПЛ "Шахтер" после осенней части сезона идет на первой позиции, имея на два балла больше, чем у "Динамо". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Шахтер" обыграл "Черноморец" и вышел в 1/4 финала турнира, где сыграет против "Львова" на выезде.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 "Шахтер" разгромил "Динамо" Киев со счетом 3:0.