Двумя голами за "горняков" отличился Давид Нерес.

В понедельник, 31 января, донецкий "Шахтер" сыграл свой заключительный контрольный матч в рамках турецких сборов.

В непростом поединке "горняки" одолели действующего чемпиона Сербии - "Црвену Звезду".

Счет открыли футболисты "Шахтера" в дебюте игры - отличился молодой вингер Михаил Мудрик. На 18-й минуте благодаря голу бразильского новичка Давида Нереса "Шахтер" удвоил свое преимущество.

Во втором тайме "Црвене Звезде" удалось вернуться в игру и даже возобновить равновесие на табло - голами отличились за сербский клуб Драгович на 58-й минуте и Омойжуанфо на 68-й. Однако не удалось сербам удержать ничью в этом противостоянии. Бразилец Нерес на 72-й минуте встречи оформил дубль и принес "Шахтеру" победу.

"Шахтер" - "Црвена Звезда" - 3:2

Голы: Мудрик, 13, Нерес, 18, 72 - Драгович, 58, Омойжуанфо, 68

"Шахтер" (1-й тайм): Трубин, Исмаили, Матвиенко, Марлон (Бондарь, 42), Додо, Маркос Антонио, Майкон, Мудрик, Педриньо, Нерес, Мораес

"Шахтер" (2-й тайм): Трубин, Корниенко, Витао, Бондарь, Винисиус, Бондаренко, Степаненко, Нерес, Судаков, Тете, Фернандо.

"Црвена Звезда": Попович, Родич, Драгович, Панков, Еракович (Гаич, 55), Срнич, Саного, Катай, Иванич, Пиччини, Омойжуанфо

Предупреждения: Пиччини, 16, Катай, 36

На 79 минуте Милан Павков ("Црвена Звезда") не забил пенальти (вратарь)

Обзор матча:

Это был третий матч "Шахтера" на сборах в Турции. Ранее "горняки" одолели австрийский "Вольфсбергер" (4:1) и сыграли вничью с аутсайдером УПЛ - "Мариуполем" (0:0).

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