"Желто-синие" уже собрались в полном составе.

Сборная Украины начала подготовку к предстоящим матчам квалификации ЧМ-2022.

Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

Утром 5 октября футболисты провели тренировку на поле НТК имени Банникова в Киеве.

В занятии принимали участие все 24 игрока, которые были вызваны в национальную команду.

Перед выездом на тренировку у команды было теоретическое занятие. А в ходе тренировки внимание было приковано в первую очередь к тактическим задачам.

Также в этот день футболисты украинской сборной встретились с детьми 8-16 лет, которым была проведена операция по трансплантации костного мозга. Сейчас они проходят процесс реабилитации.

Сообщается, что инициатором такой встречи выступил капитан сборной Украины Андрей Пятов. Дети получили от футболистов подарки и автографы.

Сборная Украины: матчи в октябре

Сборная Украины в октябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 9 октября Украина в гостях сыграет против Финляндии, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину.

После пяти матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 5 очков.

В ближайших поединках команде не поможет ряд футболистов.

Автор: Антон Дударь