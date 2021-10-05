Сборная Украины начала подготовку к предстоящим матчам квалификации ЧМ-2022.
Об этом сообщает официальный сайт УАФ.
Утром 5 октября футболисты провели тренировку на поле НТК имени Банникова в Киеве.
В занятии принимали участие все 24 игрока, которые были вызваны в национальную команду.
Перед выездом на тренировку у команды было теоретическое занятие. А в ходе тренировки внимание было приковано в первую очередь к тактическим задачам.
Также в этот день футболисты украинской сборной встретились с детьми 8-16 лет, которым была проведена операция по трансплантации костного мозга. Сейчас они проходят процесс реабилитации.
Сообщается, что инициатором такой встречи выступил капитан сборной Украины Андрей Пятов. Дети получили от футболистов подарки и автографы.
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Сборная Украины: матчи в октябре
- Сборная Украины в октябре проведет два отборочных матча к чемпионату мира. 9 октября Украина в гостях сыграет против Финляндии, а 12 октября примет Боснию и Герцеговину.
- После пяти матчей Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 5 очков.
- В ближайших поединках команде не поможет ряд футболистов.