Потеряли первое место: Динамо на выезде проиграло Бенфике в Юношеской лиге УЕФА

"Динамо" U-19 заняло в итоге второе место в своей группе.

В среду, 9 декабря, "Бенфика" U-19 принимала "Динамо" в заключительном туре группового этапа Юношеской лиги УЕФА. Поединок завершился минимальной победой хозяев поля. На 44-й минуте Семеду вывел лиссабонцев вперед, установив окончательный счет в матче. "Динамо" U-19 осталось с 13 очками и заняло 2-ю строчку в группе – они сыграют в 1/16 финала турнира. "Бенфика" в свою очередь поднялась на 1-е место после победы и выступит в 1/8. "Бенфика" U-19 - "Динамо" Киев U-19 - 1:0 Гол: Семеду (44) "Бенфика" U-19: Соареш, Араужу, Томе, Силва, Родригеш, Феликс, Невеш, Нету (Феликс, 90), Сантуш (Нету, 82), Морейра, Семеду (Резенде, 82) "Динамо" U-19: Нещерет, Малыш, Дячук, Боль, Бенедюк (Танчак, 46), Яцик, Бражко, Близниченко, Диалло, Волошин, Горбач (Царенко, 46) Предупреждения: Морейра (10), Родригеш (13) - Боль (8), Бенедюк (30), Волошин (59), Бражко (69, 77), Диалло (80) Удаление: Бражко (77) "Динамо" в Юношеской лиге УЕФА: что нужно знать "Динамо" U-19, как и первая команда киевлян, выступает в группе с "Бенфикой", "Барселоной" и "Баварией".

Победитель группы выйдет в 1/8 финала турнира, а команда, которая займет второе место - в 1/16 финала. Автор: Владимир Медяник

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