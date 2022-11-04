Сергей Богачук стал обладателем титула WBC Continental Americas.

Украинский боксер среднего веса Сергей Богачук в американском Монтебельо провел бой за вакантный титул WBC Continental против опытного американца Аарона Коули.

Первый раунд прошел при явном преимуществе Богачука. Украинец выбрасывал множество ударов по корпусу Коули, заставляя того думать о защите.

Во втором раунде американец стал на колено после серии боковых ударов украинца. Рефери начал отсчет нокдауна, Коули попытался подняться лишь на счет 10. В итоге судья принял решение не продолжать поединок, зафиксировав победу украинского боксера техническим нокаутом.

Богачук - Коули: полное видео боя

Таким образом, украинец Сергей Богачук стал обладателем титула WBC Continental Americas.

Добавим, что 27-летний Богачук провел 22 боя на профи-ринге и в 21 из них одержал победы, причем все свои бои украинец выиграл досрочно. Единственное поражение Сергей потерпел в прошлом году от Брэндона Адамса.

Напомним, 30 октября Василий Ломаченко провел бой против американца Джемейна Ортиса. Поединок продлился все 12 раундов и завершился победой украинского боксера единогласным решением судей.

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