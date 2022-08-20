Джорджо Кьеллини пошутил на тему своей внешности.

Бывший футболист сборной Италии и туринского "Ювентуса" Джорджо Кьеллини, который является одним из лучших защитников в истории футбола, рассказал, что будучи успешным спортсменом, он получил от этого немало выгоды.

В свои 38 лет футболист перебрался за океан в футбольный клуб "Лос-Анджелес", где теперь играет в одной команде с Гаретом Бэйлом и Карлосом Велой. Но хотя мастер-классы по обороне от Кьеллини были столь же грациозны, сколь и сильны, он признает, что это может быть одним из немногих прекрасных аспектов в нем самом.

Накануне экс-защитник сборной Италии пришел на подкаст "Team Serie A", где его спросили, помогло ли ему то, что он стал футболистом, спать с другими женщинами.

Ответ итальянца оказался довольно-таки откровенным:

"Посмотрите на меня. Посмотрите, какой я уродливый... да", - приводит слова Кьеллини Daily Star.

Стоит отметить, что итальянец не в первый раз называет себя некрасивым. Игрок "Лос-Анджелеса" также называл себя "гадким утенком", когда в юности проходил через футбольные команды разных возрастов.

"Я был как Гадкий утенок: на вид я некрасив, но я всегда совершенствуюсь. Это мой лучший навык. Мне 33 года, но у меня лучший сезон. Нет никакого секрета; только страсть и работа", - заявлял в свое время Кьеллини.

Несмотря ни на что, Джорджо Кьеллини имеет великолепную и успешную карьеру. Он девять раз становился чемпионом Серии А, по пять раз выигрывал кубок и Суперкубок Италии. Кроме того, Кьеллини является победителем чемпионата Европы по футболу 2020 года в составе сборной Италии.

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