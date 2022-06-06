Дубль Криштиану Роналду помог Португалии нанести сокрушительное поражение сборной Швейцарии.

В воскресенье, 5 июня, были сыграны матчи второго тура Лиги наций УЕФА.

Дивизион А, группа 2

На стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне сборная Португалии принимала национальную команду Швейцарии. Хозяева одержали победу со счетом 4:0.

Счет был открыт в первом тайме. На 15-й минуте отличился полузащитник Вильям Карвалью. На 35-й минуте преимущество португальцев удвоил нападающий Криштиану Роналду, ему ассистировал Диогу Жота.

Через четыре минуты Роналду оформил дубль. На 68-й минуте взятием ворот отметился защитник Жоау Канселу, голевой пас отдал Бернарду Силва.

Португалия - Швейцария - 4:0

Голы: Карвалью, 15, Роналду, 35, 39, Канселу, 68

Португалия: Патрисиу, Канселу, Данилу, Пепе, Мендеш, Невеш (Пальинья, 77), Карвалью (Нунес, 84), Фернандеш (Бернарду, 67), Жота (Орта, 67), Роналду, Отавио (Леау, 77)

Швейцария: Кобель, Мбабу, Шер, Фрай, Родригес (Окафор, 62), Джака, Соу (Гавранович, 81), Штеффен (Боттани, 70), Шакири (Фройлер, 69), Лотомба, Сеферович (Эмболо, 62)

Предупреждения: Фернандеш, 32 - Шер, 14, Штеффен, 49, Эмболо, 79

Обзор матча:

В другом матче этой группы сборная Чехии принимала национальную команду Испании. Встреча прошла на стадионе "Синобо" в городе Прага и завершилась ничейным исходом со счетом 2:2.

Уже на 4-й минуте счет открыл полузащитник сборной Чехии Якуб Пешек, который воспользовался результативной передачей нападающего Яна Кухты. На 45-й минуте полузащитник сборной Испании Гави с передачи Родриго Эрнандеса восстановил равновесие. Но на 66-й минуте всё тот же Кухта сам поразил чужие ворота. И всё-таки на 90-й минуте защитник Иньиго Мартинес принес испанцам ничью.

Чехия - Испания - 2:2

Голы: Пешек, 4, Кухта, 66 - Гави, 45+3, Иньиго Мартинес, 90

Чехия: Вацлик, Зима, Брабец, Матею, Коуфал, Соучек, Садилек, Зелены (Янкто, 24, Гавел, 46), Лингр (Черны, 59), Кухта (Юречка, 78), Пешек (Гложек, 59)

Испания: Симон, Карвахаль, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо, Гави, Родри (Бускетс, 61), Коке (Маркос Льоренте, 72), Сарабия (Ферран Торрес, 46), де Томас (Мората, 61), Ольмо (Асенсио, 61)

Предупреждения: Коуфал, 90+1 - Родри, 58

Обзор матча:

Сборная Чехии набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице своей группы в Лиге наций. Испания (2) – на третьей позиции. На первой срочке идет сборная Португалии - 4 очка. Последняя строчка за Швейцарией - 0 очков.

Дивизион B, группа 4

На стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме сборная Швеции принимала национальную команду Норвегии. Гости одержали победу со счетом 2:1.

Счет был открыт в первом тайме. На 20-й минуте пенальти в ворота шведов реализовал нападающий Эрлинг Холанд. На 69-й минуте Холанд оформил дубль, голевой пас отдал Александр Серлот. В добавленное ко второму тайму время один мяч отыграл шведский полузащитник Энтони Эланга, результативную передачу оформил Деян Кулушевски.

Швеция - Норвегия - 1:2

Голы: Эланга, 90+2 – Холанд, 20 (пен), 69

В другом поединке этой группы сборная Сербии принимала национальную команду Словении. Встреча прошла на стадионе "Райко Митич" в Белграде и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.

На 24-й минуте счет открыл нападающий сборной Сербии Александр Митрович. На 30-й минуте защитник национальной команды Словении Петар Стоянович восстановил равновесие. На 56-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич вновь вывел сербов вперед. На 85-й минуте форвард Лука Йович увеличил преимущество. В компенсированное время окончательный счет установил полузащитник Неманья Радоньич.

Сербия – Словения – 4:1

Голы: Митрович 24, Милинкович-Савич, 56, Йович, 85, Радоньич, 90+2 – Стоянович, 30

Сборная Сербии набрала три очка и занимает второе место в своей группе Лиги наций. Словения (0) – на последней позиции. Лидирует в группе сборная Норвегии - 6 очков.

Дивизион С, группа 4

Гибралтар - Северная Македония - 0:2

Голы: Барди, 21, Николов, 84

Болгария - Греция - 2:5

Голы: Илиев, 50, Стефанов, 83 - Давиташвили, 4, Христов, 31 аг, Зивзивадзе, 52, Кварацхелия, 58 пен, Вако, 69

Группа 2

Кипр - Северная Ирландия - 0:0

Косово - Греция - 0:1

Гол: Бакасетас, 36

Дивизион D, группа 2

Сан-Марино - Мальта - 0:2

Голы: Бусуттил, 59, Гилломье, 75

Напомним, действующим победителем Лиги наций является национальная сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.

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