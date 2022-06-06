В воскресенье, 5 июня, были сыграны матчи второго тура Лиги наций УЕФА.
Дивизион А, группа 2
На стадионе "Жозе Алваладе" в Лиссабоне сборная Португалии принимала национальную команду Швейцарии. Хозяева одержали победу со счетом 4:0.
Счет был открыт в первом тайме. На 15-й минуте отличился полузащитник Вильям Карвалью. На 35-й минуте преимущество португальцев удвоил нападающий Криштиану Роналду, ему ассистировал Диогу Жота.
Через четыре минуты Роналду оформил дубль. На 68-й минуте взятием ворот отметился защитник Жоау Канселу, голевой пас отдал Бернарду Силва.
Португалия - Швейцария - 4:0
Голы: Карвалью, 15, Роналду, 35, 39, Канселу, 68
Португалия: Патрисиу, Канселу, Данилу, Пепе, Мендеш, Невеш (Пальинья, 77), Карвалью (Нунес, 84), Фернандеш (Бернарду, 67), Жота (Орта, 67), Роналду, Отавио (Леау, 77)
Швейцария: Кобель, Мбабу, Шер, Фрай, Родригес (Окафор, 62), Джака, Соу (Гавранович, 81), Штеффен (Боттани, 70), Шакири (Фройлер, 69), Лотомба, Сеферович (Эмболо, 62)
Предупреждения: Фернандеш, 32 - Шер, 14, Штеффен, 49, Эмболо, 79
Обзор матча:
В другом матче этой группы сборная Чехии принимала национальную команду Испании. Встреча прошла на стадионе "Синобо" в городе Прага и завершилась ничейным исходом со счетом 2:2.
Уже на 4-й минуте счет открыл полузащитник сборной Чехии Якуб Пешек, который воспользовался результативной передачей нападающего Яна Кухты. На 45-й минуте полузащитник сборной Испании Гави с передачи Родриго Эрнандеса восстановил равновесие. Но на 66-й минуте всё тот же Кухта сам поразил чужие ворота. И всё-таки на 90-й минуте защитник Иньиго Мартинес принес испанцам ничью.
Чехия - Испания - 2:2
Голы: Пешек, 4, Кухта, 66 - Гави, 45+3, Иньиго Мартинес, 90
Чехия: Вацлик, Зима, Брабец, Матею, Коуфал, Соучек, Садилек, Зелены (Янкто, 24, Гавел, 46), Лингр (Черны, 59), Кухта (Юречка, 78), Пешек (Гложек, 59)
Испания: Симон, Карвахаль, Эрик Гарсия, Иньиго Мартинес, Маркос Алонсо, Гави, Родри (Бускетс, 61), Коке (Маркос Льоренте, 72), Сарабия (Ферран Торрес, 46), де Томас (Мората, 61), Ольмо (Асенсио, 61)
Предупреждения: Коуфал, 90+1 - Родри, 58
Обзор матча:
Сборная Чехии набрала четыре очка и занимает второе место в турнирной таблице своей группы в Лиге наций. Испания (2) – на третьей позиции. На первой срочке идет сборная Португалии - 4 очка. Последняя строчка за Швейцарией - 0 очков.
Дивизион B, группа 4
На стадионе "Френдс-Арена" в Стокгольме сборная Швеции принимала национальную команду Норвегии. Гости одержали победу со счетом 2:1.
Счет был открыт в первом тайме. На 20-й минуте пенальти в ворота шведов реализовал нападающий Эрлинг Холанд. На 69-й минуте Холанд оформил дубль, голевой пас отдал Александр Серлот. В добавленное ко второму тайму время один мяч отыграл шведский полузащитник Энтони Эланга, результативную передачу оформил Деян Кулушевски.
Швеция - Норвегия - 1:2
Голы: Эланга, 90+2 – Холанд, 20 (пен), 69
В другом поединке этой группы сборная Сербии принимала национальную команду Словении. Встреча прошла на стадионе "Райко Митич" в Белграде и завершилась победой хозяев поля со счетом 4:1.
На 24-й минуте счет открыл нападающий сборной Сербии Александр Митрович. На 30-й минуте защитник национальной команды Словении Петар Стоянович восстановил равновесие. На 56-й минуте полузащитник Сергей Милинкович-Савич вновь вывел сербов вперед. На 85-й минуте форвард Лука Йович увеличил преимущество. В компенсированное время окончательный счет установил полузащитник Неманья Радоньич.
Сербия – Словения – 4:1
Голы: Митрович 24, Милинкович-Савич, 56, Йович, 85, Радоньич, 90+2 – Стоянович, 30
Сборная Сербии набрала три очка и занимает второе место в своей группе Лиги наций. Словения (0) – на последней позиции. Лидирует в группе сборная Норвегии - 6 очков.
Дивизион С, группа 4
Гибралтар - Северная Македония - 0:2
Голы: Барди, 21, Николов, 84
Болгария - Греция - 2:5
Голы: Илиев, 50, Стефанов, 83 - Давиташвили, 4, Христов, 31 аг, Зивзивадзе, 52, Кварацхелия, 58 пен, Вако, 69
Группа 2
Кипр - Северная Ирландия - 0:0
Косово - Греция - 0:1
Гол: Бакасетас, 36
Дивизион D, группа 2
Сан-Марино - Мальта - 0:2
Голы: Бусуттил, 59, Гилломье, 75
Напомним, действующим победителем Лиги наций является национальная сборная Франции. Первым победителем турнира, основанного в 2018 году, стала команда Португалии.