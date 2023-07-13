Лионель Месси признался, что скоро завершит свои выступления за "альбиселесте".

Звездный нападающий Лионель Месси высказался о завершении карьеры в национальной сборной Аргентины.

Капитан "альбиселесте" заявил, что уже достиг всего и, учитывая его возраст, скоро закончит карьеру в сборной.

"Если честно, я не знаю, когда завершу в сборной. Думаю, это произойдет в момент, когда должно произойти. В последнее время я достиг всего, поэтому теперь остается только наслаждаться. Бог подскажет, когда настанет правильный момент, чтобы уйти.

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Уверен, это произойдет скоро. Это логично, учитывая мой возраст. Но я не знаю точно, когда наступит подходящий момент. Я двигаюсь с каждым днем, наслаждаюсь всем тем прекрасным, что меня окружает. Нам в сборной пришлось пройти через трудные времена, но теперь удалось выиграть чемпионат мира и Кубок Америки. Пора наслаждаться", - приводит слова Месси издание Goal.

Напомним, сборная Аргентины с Лионелем Месси выиграла ЧМ-2022 по футболу, который проходил в Катаре.

Месси был признан лучшим футболистом мундиаля.

В составе сборной Аргентины Лионель сыграл 175 матчей, забил 103 гола и отдал 56 результативных передач.

Ранее УНИАН сообщал, что Лионель Месси покинул ПСЖ на правах свободного агента и перешел в американский клуб "Интер Майами".

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