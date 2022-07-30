Виталий Миколенко вывел "ирисок" с капитанской повязкой.

Фанат Пол Страттон стал автором символического гола во время благотворительной игры между "Эвертоном" и "Динамо". Мужчина заслужил это право волонтерской работой и помощью людям.

Пол Страттон работает в городском совете Ливерпуля. Он использовал отпуск с работы, чтобы волонтерить на украинско-польской границе в марте.

На последних минутах игры болельщик вышел на поле, чтобы заменить Деле Алли, и забил символический гол с пенальти.

Встреча на стадионе "Гудисон Парк" в Ливерпуле завершилась победой хозяев со счетом 3:0.

Виталий Миколенко вышел в Ливерпуле в стартовом составе "Эвертона" на игру против бывших одноклубников и отыграл 72 минуты. Он вывел команду Фрэнка Лэмпарда на поле в статусе капитана.

"Эвертон" (Англия) - "Динамо" (Украина) - 3:0

Голы: Калверт-Льюин, 4, Макнил, 73, 78

"Эвертон": Пикфорд – Паттерсон (Воррингтон, 83), Тарковски (Миллс, 83), Кин (Холгейт, 62), Годфри (Уэлш, 83), Миколенко (к, Виньягра, 72), Дукуре (Аллан, 72), Ивоби (Нкунку, 83), Гордон (Рондон, 72), Грей (Макнил, 62), Калверт-Льюин (Деле Алли, 62)

"Динамо": Нещерет (Бойко, 46) – Кравченко (Тымчик, 46), Бурда (Забарный, 46), Сирота (Боль, 74), Вивчаренко – Андриевский (Яцык, 74), Шепелев, Караваев, Гармаш (к, Беседин, 74), Антюх (Шапаренко, 36) – Ванат (Царенко, 83)

Напомним, что 3 августа "Динамо" сыграет номинально домашний матч против австрийского "Штурма" в рамках квалификации Лиги чемпионов.

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