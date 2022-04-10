Польские ультрас передали пожелания главе страны-агрессора.

В субботу, 9 апреля, во время центрального матча 28-го тура чемпионата Польши между познанским "Лехом" и варшавской "Легией" местные футбольные болельщики устроили мощный перфоманс в поддержку Украины.

На трибунах польские фанаты вывесили огромный баннер с главой страны-агрессора Владимиром Путиным, шея которого обвита веревкой. Об этом сообщает Твиттер-аккаунт Pilka&Nozna.

Примечательно, что президента России "одели" в футболку московского "Спартака".

Также весь матч болельщики скандировали уже привычную фразу: "Ruska Kurwa".

Добавим, что в составе "Легии" играет украинец Игорь Харатин и арендованный у "Динамо" Беньямин Вербич. Они вышли на поле во втором тайме. За "Лех" с первых минут вышел арендованный у "Динамо" Томаш Кендзера.

Матч между "Лехом" и "Легией" завершился вничью 1:1. После 28-и туров "Лех" возглавляет турнирную таблицу чемпионата Польши, набрав 56 очков. "Легия" с 36 баллами в активе идет на 9-й позиции.

Напомним, 12 апреля польская "Легия" сыграет благотворительный поединок против киевского "Динамо". Средства собранные на этом матче пойдут на поддержку Украины.

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