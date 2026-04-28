180 квартир в столице Испании: Диего Симеоне обеспечил свою семью на несколько поколений

Пока болельщики "Атлетико Мадрид" переживают из-за спортивных неудач, их наставник Диего Симеоне твердо стоит на ногах вне футбольного поля.

Хотя "Атлетико Мадрид" проиграл уже почти все в сезоне 2025/26 (не считая Лиги чемпионов, где команда все еще претендует на итоговый триумф), Диего Симеоне, похоже, не имеет поводов для беспокойства. Аргентинец обосновался в столице Испании и непрерывно с 2011 года возглавляет "Рохибланкос".

Об "обосновании" в его случае можно говорить в буквальном смысле. Если мы назовем число "180" - не каждый сможет понять, какое отношение оно имеет к Симеоне. Это не количество желтых карточек, полученных тренером "Атлетико" за оспаривание судейских решений. Это число квартир, которыми Симеоне владеет вместе со своей женой – Карлой Перейрой, пишет Sport.pl.

Аргентинец "живет в любопытном парадоксе: в то время как каждый сезон ему приходится заново создавать "Атлетико", вне тренерской скамьи его жизнь построена на чем-то столь же классическом, как кирпич".

Столько квартир у Симеоне - его жена руководит масштабным проектом

Помимо 180 апартаментов, Симеоне и Перейра владеют семью собственными зданиями. Сердцем империи является компания Carpersim SL, которая инвестирует большую часть средств в жилье и в повседневной жизни служит для тренера "Атлетико" и его жены мощным бизнес-инструментом.

Эксперты изучили отчетность, поданную в Торговый реестр. Spółka Carpersim LM располагает активами почти на 40 млн евро, из которых 13,8 млн составляют инвестиции в недвижимость. Более 19 млн вложено в недвижимость, заводы и оборудование.

Интересно, что большинство из 180 квартир расположены в центре Мадрида, и их можно арендовать через платформу MyLocation. Симеоне вместе с женой покупают квартиры в удачных локациях, которые затем ремонтируют и выводят на рынок.

Целевая аудитория – студенты, менеджеры и туристы со средним и высоким уровнем дохода.

В 2024 году доходы от аренды превысили 330 тысяч евро. Чистая стоимость активов, полностью внесенных семьей, в свою очередь, составляет около 20 млн евро. Примечательно, что у руля проекта стоит вовсе не Симеоне, а его жена, которую издание Forbes назвало "бизнес-стратегом".

"Моей мечтой было построить что-то с нуля, и я этого добилась", – объяснила она, говоря о покупке участка на севере Мадрида в районе Трес-Кантос. Именно там находятся два здания и 140 апартаментов, принадлежащих ей и Диего Симеоне.

