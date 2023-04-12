Норвежский футболист продолжает поражать мир своими бомбардирскими достижениями.

Во вторник, 11 апреля, "Манчестер Сити" обыграл мюнхенскую "Баварию" в первом поединке 1/4 финала Лиги чемпионов.

Игра проходила на стадионе "Этихад" и завершилась со счетом 3:0.

Один из голов в этой встрече забил нападающий "Сити" Эрлинг Холанд, благодаря чему смог установить новый бомбардирский рекорд.

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По информации Opta, норвежский голеадор забил 45 голов за "Манчестер Сити" во всех турнирах текущего сезона, что является лучшим показателем для футболистов английской Премьер-лиги в течении одного сезона.

Сообщается, что по этому показателю Холанд превзошел достижения Руда ван Нистелроя и Мохамеда Салаха, которые в сезонах 2002/03 и 2017/18 соответственно забили по 44 гола во всех турнирах.

Отметим, что Холанду хватило всего 39 матчей, чтобы забить свои 45 мячей.

Добавим, что в нынешнем сезоне норвежский футболист лидирует в списке лучших бомбардиров АПЛ с 30 голами в активе.

Абсолютный рекорд чемпионата Англлии по количеству голов за сезон в чемпионате (34) принадлежит Энди Коулу (в составе "Ньюкасла" в сезоне-1993/1994) и Алану Ширеру (в составе "Блэкберна" в сезоне-1994/1995). Холанду осталось забить всего четыре мяча, чтобы побить этот рекорд. До завершения сезона АПЛ осталось еще девять игр.

В текущем сезоне Лиги чемпионов Эрлинг забил 11 голов в 7 матчах. Он лидирует в списке бомбардиров турнира.

Напомним, Эрлинг Холанд перешел в "Манчестер Сити" летом 2022 года из "Боруссии" Дортмунд. "Горожане" заплатили "шмелям" за трансфер норвежца 60 миллионов евро.

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