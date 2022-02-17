Карлос де Пена переживает за свою семью.

29-летний уругвайский полузащитник Карлос де Пена, защищающий цвета киевского "Динамо", высказался о вероятном вторжении РФ на украинские земли.

Цитирует Карлоса ESPN.

"Стараюсь получать так много информации, насколько это возможно, потому что я живу в Киеве со своей семьей. Я всегда ставлю ее на первое место - сейчас родные в Уругвае, но у них билеты на 22 февраля. В эти дни мы с семьей и клубом решим, как лучше. Сейчас все спокойно, но все меняется каждый день. Чувствуется дискомфорт, никто не хочет проходить через такое", - сказал де Пена.

Также вингер добавил:

"Если война начнется, я уеду и не вернусь. Моя безопасность и моей семьи превыше всего. Есть контракт, но также есть первоочередные вещи. Я в Украине, очень уважаю эту страну, хочу всего наилучшего для нее, но я уеду, если что-то случится. Я не сомневаюсь в своем решении. В 2014 году подобное произошло с Папу Гомесом (аргентинцем, выступавшим за "Металлист" - прим.ред.) - он позвонил клубу из аэропорта и сказал, что уезжает. Это логическая человеческая реакция".

"Если бы это была моя страна, я бы поступил иначе, но я за границей. Я - уругваец и не хочу вмешиваться в проблемы между Украиной и Россией. Я не испытываю вообще ненависти. Есть вещи поважнее, чем мой контракт с "Динамо" - это безопасность моей семьи", - завершил мысль де Пена.

Карлос де Пена: карьера

Де Пена начинал карьеру у себя на родине - в Уругвае. Хотя он также имеет итальянское гражданство.

Атакующий полузащитник также защищал цвета английского "Мидлсбро" и испанского "Реал Овьедо".

В апреле 2019 года Карлос стал игроком "Динамо", придя в статусе свободного агента.

По итогам 2019 года уругвайский хавбек был признан лучшим футболистом "Динамо" по версии болельщиков.

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