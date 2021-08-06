Самба Диалло (слева) / фото dynamomania.com

Киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с сенегальским вингером Самба Диалло.

Об этом стало известно из сайта киевского клуба.

Соглашение рассчитано на один год. Игрок уже внесен в заявку команды на чемпионат Украины. Ожидается, что свои выступления в составе "Динамо" Диалло начнет за команду U-19.

Самба Диалло родился 5 января 2003 года. На родине выступал за столичную команду "Академия дара Салам". Диалло вызывался в различные юниорские и молодежные сборные Сенегала, в частности U-20. Юношу называют невероятно талантливым и ему уже дали прозвище "новый Мане", поскольку он является соотечественником звезды мирового футбола - сенегальца Садио Мане.

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Автор: Артем Будрин