18-летний сенегалец официально стал футболистом киевского клуба.

Киевское "Динамо" объявило о подписании контракта с сенегальским вингером Самба Диалло.

Об этом стало известно из сайта киевского клуба.

Соглашение рассчитано на один год. Игрок уже внесен в заявку команды на чемпионат Украины. Ожидается, что свои выступления в составе "Динамо" Диалло начнет за команду U-19.

Самба Диалло родился 5 января 2003 года. На родине выступал за столичную команду "Академия дара Салам". Диалло вызывался в различные юниорские и молодежные сборные Сенегала, в частности U-20. Юношу называют невероятно талантливым и ему уже дали прозвище "новый Мане", поскольку он является соотечественником звезды мирового футбола - сенегальца Садио Мане.

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"Динамо" в сезоне 2021-2022:

В летнее межсезонье "бело-синие" подписали четырех новичков в линию атаки: Дениса Антюха, Илью Шкурина, Владислава Кулача и Эрика Рамиреса.

Новый сезон УПЛ "Динамо" начало 1 августа домашним матчем против "Вереса".

В Лиге чемпионов киевляне начнут свой путь с группового этапа. Своих соперников динамовцы узнают 26 августа, а старт в турнире намечен на 14-15 сентября.

"Динамо" уже презентовало новую форму на сезон.

Автор: Артем Будрин