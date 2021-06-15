Правда, эти достижения не помогли испанцам обыграть Швецию.

Сборная Испании сыграла вничью со Швецией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020 (0:0).

В этом матче испанская сборная установила сразу два рекорда чемпионатов Европы.

Как сообщает Opta в Twitter, в этом поединке сборная Испании владела мячом 85,1% игрового времени.

Это рекордный показатель для Евро с 1980 года - с тех пор, когда ведется данная статистика.

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Кроме того, испанцы установили рекорд чемпионатов Европы по количеству передач за первый тайм. В первой половине игры сборная Испании сделала 419 пасов.

Сборная Испании на Евро-2020

После ничьей в 1-м туре Евро-2020 сборная Испании делит в турнирной таблице группы Е 2-3 места.

В следующем матче испанская сборная 19 июня сыграет против Польши. А в 3-м туре 23 июня ее ждет матч со Словакией.

Все свои матчи группового этапа Испания проводит в Севилье.

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Автор: Антон Дударь