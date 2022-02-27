Евгений Левченко призывает российских спортсменов не молчать, а высказываться против войны.

Бывший игрок сборной Украины Евгений Левченко вновь высказался о полномасштабном вторжении войск РФ в Украину.

Украинский экс-футболист обратился к спортсменам из России, которые продолжают молчать и не сделали ни одного заявления о войне.

"Война. Где все русские спортсмены, которые нас называли братьями? Почему, сейчас, когда ваше руководство нас убивает вы молчите? Сколько российских футболистов высказалось против войны? Или спорт опять вне политики?", - написал Левченко в Twitter.

Добавим, что лишь единицы из российских футболистов выступили против военной агрессии РФ и призвали к миру.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы РФ начали интенсивные обстрелы подразделений ВСУ на востоке Украины, нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакиному, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, а также по военным объектам Вооруженных сил Украины. В то же время агрессор начал артиллерийские обстрелы территории и населенных пунктов Украины вдоль государственной границы.

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