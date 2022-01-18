7 ноября Андрей Шевченко возглавил "Дженоа". 15 января украинского специалиста отправили в отставку. Странно, некрасиво, непоследовательно. Работа тренера вообще специфическая: после победы тебя носят на руках, а при малейшем поражении смешивают с грязью. Когда команда выигрывает - хвалят игроков, когда проигрывает - вина падает на плечи наставника. Очень редко можно встретить исключения из этой злободневной формулы.

Однако Шевченко провел 70 дней на посту коуча "Дженоа" и похоже его репутация за это время не особо пострадала. А вот многострадальный клуб из Генуи в глазах футбольной общественности так и остался "мутным". Почему история Шевченко в "Дженоа" нелогична и одновременно по-своему закономерна?

Приход украинской легенды в скромную команду Серии А был продиктован сменой владельца клуба. Американская компания "777 Partners" приобрела "Дженоа" и это было якобы началом новой эпохи.

"Мы выбрали Шевченко тренером, и это демонстрирует, каким мы хотим видеть этот проект. Я был бы болваном, если бы, став президентом, продолжил мечтать как болельщик. Шевченко - великий чемпион. Мы с ним обнялись, посмотрели друг другу в глаза. Как вы думаете, согласился бы такой человек работать в "Дженоа", если бы у него не было полных гарантий по проекту?", - таковы были слова нового владельца клуба Альберто Дзангрилло после назначения "Шевы" на пост тренера.

В руководстве "Дженоа" произошли серьезные изменения, но компетентных менеджеров и стратегического мышления как не было, так и не появилось. Шевченко пригласили, чтобы "играть в долгую", а при первых неудачах решили поставить на хаотичные решения в надежде на...на что? На то, что придет волшебник и все мигом будет в шоколаде? Шевченко назначали как прогрессивного специалиста, но 11 матчей хватило, чтобы потерять доверие. После этого конспирологическая версия о том, что "Шеву" назначали как сугубо "рекламное брендовое лицо" для нового проекта не выглядит чушью. Хотя нет, выглядит. "Дженоа" стоит на вылет в Серию В и даже самый талантливый кризис-менеджер не спасет "грифонов".

История Шевченко - это же не про провал. Андрея Николаевича теперь воспринимают как жертву недальновидного руководства "Дженоа". В конце концов, болельщики генуэзского клуба очень хорошо приняли украинца и эта отставка для них непонятна так же как и для фанатов из Украины.

Это странная, некрасивая и непоследовательная история, но не провал. Провалы были, например, у других выдающихся форвардов, которые в родных клубах скверно показали себя в роли тренеров. Тьерри Анри в сезоне 2018/19 опустил "Монако" на предпоследнюю позицию в чемпионате Франции. Олег Блохин умудрился сделать так, что "Динамо" впервые за время независимости Украины не взяло даже серебряную медаль УПЛ, а еще установил ряд антирекордов и с позором покинул свой пост. Оба эти кейса сопровождались высокомерностью тренера - раздевалка чувствовала токсичность со стороны наставника (Анри и Блохин имеют непростые характеры).

А случай Шевченко радикально другой: он успел сохранить прекрасные отношения с болельщиками "Дженоа" и с присущей ему дипломатичностью покинул "грифонов". Безо всяких упреков в адрес руководства, спокойно и взвешенно. Экс-звезда "Дженоа" Стефано Эранио метко сравнил Шевченко с Карло Анчелотти, назвав обоих "мягкими лидерами и джентльменами".

Вообще в Италии тренеры долго не засиживаются на одном месте. Бывший коуч "Лестера" Клаудио Раньери, приводивший "лис" к чемпионству Англии, прекрасно сказал:

"Это футбол. Может, в Англии вы к этому не привыкли, но в Италии тренеров меняют так, будто покупают новое мороженое. Вот и все".

Интересно, что Шевченко пришел в "Дженоа" вместе с Мауро Тассотти, но без Андреа Мальдеры, который отказался войти в штаб помощников украинца. Они вместе работали в сборной Украины и хорошо знакомы. То есть Мальдера поступил мудро, будто зная наперед, что не стоит связываться с "Дженоа".

Бесспорно, у Шевченко есть смягчающие факторы. Календарь "Дженоа" был сложным. По сути, все матчи против команд из верхней части турнирной таблицы (сценарий заранее обречен на фиаско). А еще полный лазарет игроков с травмами. По большому счету украинского тренера уволили за поединок против "Специи". "Дженоа" показал убогую игру и уступил прямому конкуренту в борьбе за выживание. Насторожил даже не результат, а жалкая игра.

Даже если принять во внимание тот факт, что "Дженоа" Шевченко хуже выглядел, чем при предшественнике украинца Давиде Баллардини, то можем ли мы утверждать, что это провальная работа? Нет, потому что у нас малая выборка, которая к тому же в нестабильных условиях. Под нестабильными условиями можно понимать не только отсутствие полноценных предсезонных сборов с адекватными трансферами, но и ковид, который не позволил Шевченко присутствовать в том обидном (и как оказалось судьбоносном) матче против "Специи".

Впрочем, Шевченко продолжает быть на контракте с "Дженоа". Как и предыдущие два тренера "грифонов". Клуб посчитал, что лучше платить ежемесячно прописанную зарплату, чем компенсацию за разрыв соглашения в размере 20 миллионов евро. Распространенная хитрая практика в мире.

Руководство "Дженоа" принимает столь необдуманные решения, что можно смоделировать безумную версию: сейчас они возвращают кризис-менеджера Баллардини (он на контракте с клубом, работал перед Шевченко, а всего 4 раза в карьере возглавлял "Дженоа"), он их спасает от вылета, а потом возвращается "Шева" и начинает строить и развивать проект с нуля, как ему и обещали с самого начала. Это конечно шутки. Просто 70 дней, 11 матчей и "искреннее доверие и карт-бланш". Увольнение в таких условиях выглядит чистым лицемерием, разве не так?

Шевченко поступил как камикадзе: так сильно хотел попробовать себя на клубном уровне, что поспешил принять первое попавшееся предложение от безнадежного аутсайдера. Ему всего 45 лет, новые варианты работы будут поступать, но теперь уже украинец более трезво оценит все возможные риски. Возможно, после завершения контракта Мирчи Луческу с "Динамо" мы увидим возвращение легенды домой. А возможно Андрей попытает счастья в условной "Болонье" или "Вероне".

Как бы там ни было, но это увольнение - не провал Шевченко. Оно нелогично, потому что клуб должен был проявить терпение или вообще не начинать эту историю (хаотичные метания и непоследовательность - самое нелепое, что только есть в футболе). С другой стороны Шевченко, несмотря на свой колоссальный опыт, еще раз убедился, что слова ничего не стоят, футбольная жизнь - сложная и динамичная, а тренеров в Италии меняют будто мороженое.

Артем Будрин, спортивный обозреватель УНИАН