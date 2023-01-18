Андрей Павелко, который является членом исполкома УЕФА, не отреагировал на ряд эпизодов, в которых должен был бы отстаивать интересы Украины.

Деятельность президента УАФ Андрея Павелко, который является членом исполкома УЕФА, вредит национальным интересам Украины. Не одно доказательство этому есть и за последний год – уже во время широкомасштабного вторжения России в Украину.

1. Отсутствие реакции на заблокированное обращение Зеленского перед финалом чемпионата мира.

Президент Украины Владимир Зеленский планировал обратиться к миру перед финалом ЧМ-2022 с озвучкой формулы мира и словами, что "у войны не бывает чемпионов, как не может быть ничьей", но ФИФА заблокировала демонстрацию обращения.

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При этом Катар такую идею поддержал, признав, что в этом обращении нет ничего, что нарушало бы традиции спортивных соревнований и общепринятые стандарты межнационального общения.

В такой ситуации Андрей Павелко, как руководитель украинского футбола, должен был сказать свое веское слово и настоять перед руководителями ФИФА на важности такого обращения. Зато президент УАФ ничего не сделал, чтобы мир услышал слова Зеленского на важнейшем футбольном форуме мира.

2. Уплачен штраф за высказывания главного тренера сборной Украины Александра Петракова на требование Российского футбольного союза.

В апреле в интервью изданию Corriere dello Sport и The Guardian Петраков заявил, что готов взять в руки оружие и защищать свой город Киев от оккупантов, даже если при этом пришлось бы ликвидировать нескольких захватчиков.

В связи с этим Российский футбольный союз официально обратился в контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) УЕФА с требованием наказать украинского тренера за "дискриминацию русских", "неспособность сохранять политический нейтралитет", "нарушение кодексов поведения", "нежелание продвигать футбол в духе мира". КДК принял это во внимание и оштрафовал украинскую ассоциацию футбола.

Член исполкома УЕФА Андрей Павелко никоим образом не встал на защиту тренера-патриота. Хотя в таких случаях напрашивалась апелляция в Спортивный арбитражный суд в Лозанне для защиты чести и достоинства прежде всего Украины.

Зато глава украинского футбола предпочел без публичной огласки попытаться "замять" это дело, тихо оплатив штраф. И лишь через три месяца после того, как это произошло, под давлением общественности признал свое поражение российскому футбольному органу, пытаясь неуклюже оправдать ее: "Истерика россиян по поводу главного тренера национальной сборной Украины Александра Петракова не стоит ни малейшего внимания, потому что их непутевое жалобу УЕФА уже давно рассмотрел. Конечно, что никакого решения об отстранении нет и быть не могло. Было предупреждение и незначительный штраф, который УАФ имеет за честь уплатить".

3. Попустительство пророссийским решениям на Конгрессе ФИФА.

31-го марта на фоне войны, которую развязала Россия в Украине, Конгресс ФИФА принял несколько неоднозначных решений. В частности, утвердил русский язык в качестве одной из 6-ти официальных в организации (наряду с английским, испанским, немецким, французским, арабским и португальским). Павелко никоим образом не отреагировал на такое повышение в статусе языка оккупантов.

Кроме того, Украинская ассоциация футбола специально на Конгресс готовила специальное видео об ужасах войны, которые несут россияне, и ситуации в Украине. Однако руководители ФИФА отказались от показа его на Конгрессе в полном объеме, запретив демонстрацию видеокадров с преступлениями российской армии и оставив лишь осторожный онлайн-выступление Павелко из Киева. Никакого осуждения такой цензуры от главы украинского футбола не произошло, он спокойно "проглотил" фактическое унижение Украины.

К тому же, Конгресс даже не рассмотрел вопрос об устранении Российского футбольного союза с ФИФА, что предлагали некоторые региональные ассоциации. При этом Андрей Павелко тогда вообще не высказал украинскую позицию по этому вопросу.

Президент УАФ также не реагирует на высказывания президента ФИФА Джанни Инфантино, который часто подыгрывает России и четко не высказывается о ее агрессии на территории Украины. От Павелко не услышали не только ни одного публичного протеста относительно этого, но и обычной реакции с объяснением актуальной ситуации.

4. Отсутствие защиты украинских клубов со стороны УАФ из-за новых трансферных правил ФИФА.

После полномасштабного вторжения ФИФА приняла новые правила для иностранных футболистов, игравших в украинской Премьер-лиге. 7-го марта Бюро Совета ФИФА приняло решение внести изменения в приложение 7 Регламента ФИФА по статусу и трансферу футболистов. По новым нормам они фактически беспрепятственно могли оставлять украинские команды без всякой финансовой компенсации.

В такой ситуации наши клубы нуждались в защите, поскольку из-за массового отъезда игроков из Украины, связанного с войной, терпели значительные убытки. Ни Андрей Павелко, ни Украинская ассоциация футбола ничего не сделали, чтобы добиться честности и справедливости, поскольку ФИФА вмешалась в договорные отношения, стороной которых она не является, и от этого финансово пострадал не один украинский клуб.

5. Нечеткая позиция относительно Анатолия Тимощука

Несмотря на то, что бывший капитан национальной сборной Украины Анатолий Тимощук грубо нарушил Кодекс этики и честной игры, фактически поддержав вооруженную агрессию России в Украине, лично от Андрея Павелко не прозвучало четкого заявления с осуждением позиции эксфутболиста. Все юридические решения пошли от Украинской ассоциации футбола и ее структурных подразделений. Сам же глава украинского футбола как будто самоустранился от этого вопроса.

В интервью Футбол 24 бывший менеджер Тимощука Виталий Юрченко отметил, что Андрей Павелко сохранял дружеские отношения с Анатолием, и президент УАФ еще до начала полномасштабного вторжения готовил ему должность вицепрезидента Украинской ассоциации футбола.

К тому же, по словам менеджера, Павелко хотел пристроить Тимощука одним из помощников Андрея Шевченко в тренерский штаб национальной сборной Украины, однако получил отказ от Шевченко.

6. Ситуация с украинскими и российскими арбитрами в мировом футболе

В Комитете арбитров Украинской ассоциации футбола при личном содействии Андрея Павелко работают итальянцы Лучано Лучи (руководитель) и Никола Риццоли (его помощник). В свою очередь, бывший глава украинских футбольных судей Пьерлуиджи Коллина является председателем Комитета арбитров УЕФА, в составе которого также находится еще один итальянец Никола Риццоли.

Так вот вся эта "итальянская бригада" при молчаливом согласии украинца Андрея Павелко проголосовала за то, чтобы оставить в элитной группе 43-летнего российского судью Сергея Карасева. Также в первой группе оказался Сергей Иванов. во вторую вошли россияне: Павел Шадиханов, Артем Любимов, Владимир Москалев, Виталий Мешков, Кирилл Левников, Евгений Кукуляка, Владислав Безбородков. Кроме того, два российских арбитра – Артем Любимов и Павел Шадиханов – впервые попали в шорт-лист ФИФА.

Это означает лишь одно: на них рассчитывают, и хотя сейчас обслуживать матчи еще не допускают, но в ближайшем будущем надеются на снятие санкций против российского футбола. Президент УАФ Андрей Павелко, как видим, никоим образом не противится таким решениям и планам.

Словом, уже давно напрашивается вывод, что Андрей Павелко, который имеет статус официального представителя Украины в футбольном мире, не ставит украинские интересы на первый план. При этом от него раздается много пустопорожних фраз, которые на самом деле имеют псевдопатриотический характер и никоим образом не подтверждаются делами. Личные выгоды он ставит явно выше государственных, и от этого страдают украинский футбол в том числе и Украина вообще. Что уж говорить о том, как действующий президент уаф держится за свой пост, что даже обратился в УЕФА и ФИФА, апеллируя якобы на давление со стороны государства. Зато футбольные органы направили только письмо-памятку, в котором напомнили, что действительно давление со стороны государства на УАФ приведет к приостановке членства. Однако никакого давления на УАФ со стороны государства не было и нет.