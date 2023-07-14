У Деле Алли были проблемы с наркотиками, когда ему было восемь лет.

27-летний полузащитник "Эвертона" Деле Алли раскрыл потрясающие подробности из своей жизни.

В интервью для ютуб-канала "The Overlap" футболист рассказал о своем тяжелом детстве, где имело место быть употребление наркотиков, сексуальное развращение и другие жуткие вещи.

"В шесть лет я стал жертвой домогательств со стороны друга матери. А потом меня отправили в Африку учиться дисциплине, а потом отправили обратно. В семь я начал курить, а в восемь начал продавать наркотики. Один взрослый сказал мне, что работники полиции не остановят ребенка на велосипеде, поэтому я катался с футбольным мячом, а под ним у меня были наркотики. В 11 лет меня повесил на мосту парень из соседнего квартала. Мужчина. В 12 лет меня усыновили, но это была отличная семья", - сказал Алли.

А недавно из-за пристрастия к алкоголю и приему снотворных препаратов Деле Алли обратился в реабилитационный центр.

"Когда я вернулся из Турции, я узнал, что мне нужна операция, я был в плохом психическом состоянии, и я решил пойти в современный реабилитационный центр для душевного здоровья. Они имеют дело с зависимостью и травмами. Я чувствовал, что пришло время для меня. Нельзя заставить пойти туда - вы должны принять решение сами, иначе это не сработает. Я попал в плохой цикл, а некоторые вещи причиняли мне вред", - рассказал Деле Алли.

Деле Алли большую часть своей карьеры провел в "Тоттенхэме", в составе которого в 2019 году играл в финале Лиги чемпионов. Зимой 2022 года Алли перешел в "Эвертон". Прошлый сезон футболист провел на правах аренды в турецком "Бешикташе". В активе Деле Алли 37 матчей за национальную сборную Англии и три гола.

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