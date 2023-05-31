Андрей Лунин может продолжить карьеру в Шотландии.

Голкипер национальной сборной Украины Андрей Лунин может покинуть мадридский "Реал" этим летом и перебраться на Туманный Альбион.

Как сообщает Mundo Deportivo, в услугах 24-летнего украинца заинтересован шотландский "Селтик".

Источник отмечает, что в шотландском клубе недовольны основным вратарем команды Джо Хартом и руководство команды ищет ему замену.

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Среди вариантов "кельты" рассматривают голкипера сборной Украины.

Ранее сообщалось, что Андрей Лунин хочет покинуть "Реал", чтобы иметь постоянную игровую практику. Мадридский "Реал" также не будет препятствовать уходу украинца.

По информации испанских СМИ, "сливочные" уже нашли потенциальную замену Лунину. Мадридский гранд хочет подписать в летнее трансферное окно Давида Сорию из "Хетафе", который 30 июня получит статус свободного агента.

Контракт Лунина с "Реалом" рассчитан до лета 2024 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Андрей Лунин сыграл за "Реал" 12 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 13 мячей, а в четырех поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Добавим, что "Селтик" является одним из самых титулованных клубов Шотландии и победителем Лиги чемпионов 1967 года. "Кельты" 53 раза становились чемпионами Шотландии, 40 раз выигрывали Кубок страны и 21 раз Кубок лиги.

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