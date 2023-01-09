Майк Тайсон верит в победу Усика в бою с Фьюри.

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Майк Тайсон поделился своим мнением о предстоящих боях обладателя поясов WBA, WBO, IBF и IBO Александра Усика.

Легендарный американец высоко оценил навыки украинского боксера, отметив, что Усик способен одолеть любого оппонента в супертяжелом дивизионе, включая Тайсона Фьюри.

"Я думаю, Усик победит всех. Он очень умный и интеллигентный, и в то же время неудобный соперник. Я думаю, что Усик способен провести выдающийся бой против любого оппонента", - приводит слова Майка Тайсона Boxing Social.

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Ожидается, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Усиком и Фьюри состоится в марте этого года. Это будет первый бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе в 21-м веке.

Накануне представитель Тайсона Фьюри сообщил, что приоритетной датой боя его клиента с Александром Усиком является 4 марта этого года. Среди возможных мест проведения встречи называют ОАЭ, Саудовскую Аравию, Катар и Великобританию.

Официально дату и место боя должны объявить в ближайшее время.

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