Сборная Бразилии стала победителем футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио.
В финальном матче бразильцы обыграли сборную Испании.
Судьба золотых медалей решилась в овертайме - победный гол забил Малком.
Бразилия- Испания - 2:1 (в дополнительное время)
Голы: Матеус Кунья, 45, Малком, 108 - Ойярсабаль, 61
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Бразилия: Сантос, Арана, Нино, Диего Карлос, Дани Алвес, Бруно Гимараэс, Дуглас Луис, Антони (Габриэл Менино, 112), Матеус Кунья (Малком, 90), Ришарлисон (Паулиньо, 114), Клаудиньо (Рейньер, 105)
Испания: Унаи Симон, Пау Торрес, Эрик Гарсия, Хиль (Вальехо, 90), Педри, Мерино (Солер, 46), Ойарсабаль (Рафа Мир, 104), Ольмо, Асенсио (Хиль, 46), Субименди (Монкайола, 112), Кукурелья (Миранда, 90)
Футбол в Токио: итоги
- Мужская сборная Бразилии выиграла Олимпиаду во второй раз в истории и во второй раз подряд.
- Бронзовые медали выиграла сборная Мексики, которая в матче за 3-е место обыграла Японию (3:1).
- В женском турнире золото выиграла Канада, серебро - Швеция, а бронзу - США.