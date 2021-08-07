Победили в овертайме: сборная Бразилии выиграла футбольный турнир на Олимпиаде

Бразильцы стали олимпийскими чемпионами.

Сборная Бразилии стала победителем футбольного турнира на Олимпийских играх в Токио. В финальном матче бразильцы обыграли сборную Испании. Судьба золотых медалей решилась в овертайме - победный гол забил Малком. Бразилия- Испания - 2:1 (в дополнительное время) Голы: Матеус Кунья, 45, Малком, 108 - Ойярсабаль, 61 Читайте такжеФутбольный турнир на Олимпиаде в Токио: результаты всех матчей Бразилия: Сантос, Арана, Нино, Диего Карлос, Дани Алвес, Бруно Гимараэс, Дуглас Луис, Антони (Габриэл Менино, 112), Матеус Кунья (Малком, 90), Ришарлисон (Паулиньо, 114), Клаудиньо (Рейньер, 105) Испания: Унаи Симон, Пау Торрес, Эрик Гарсия, Хиль (Вальехо, 90), Педри, Мерино (Солер, 46), Ойарсабаль (Рафа Мир, 104), Ольмо, Асенсио (Хиль, 46), Субименди (Монкайола, 112), Кукурелья (Миранда, 90) Футбол в Токио: итоги Мужская сборная Бразилии выиграла Олимпиаду во второй раз в истории и во второй раз подряд.

Бронзовые медали выиграла сборная Мексики, которая в матче за 3-е место обыграла Японию (3:1).

В женском турнире золото выиграла Канада, серебро - Швеция, а бронзу - США. Автор: Антон Дударь

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