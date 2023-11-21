Тайсон Фьюри считает, что Александр Усик может стать доминирующим боксером в хевивейте.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри неожиданно с уважением высказался в адрес обладателя титулов IBF, IBO, WBA и WBO Александра Усика.

"Цыганский король" отметил, что если украинец победит его, то может доминирующим бойцом в королевском дивизионе.

"Я единственный, кто стоит на пути тотальной доминации Усика в Европе. Он победил всех британских ребят - Чисору, Джошуа, Дюбуа. Остался только я.

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Он должен приплыть к моему берегу, но в этих водах меня не потопить, нужно вытаскивать дальнобойное оружие. Если он сможет победить меня (хотя я знаю, что не сможет), то уже ничего не будет стоять на его пути до полного доминирования.

Почему Усик не сможет меня победить? Потому что я - "Цыганский король". Этого достаточно", - приводит слова Тайсона Фьюри Sky Sports Boxing.

Напомним, Тайсон Фьюри проведет бой против Александра Усика 17 февраля 2024 года в Саудовской Аравии. Победитель этого поединка станет первым в 21-м веке абсолютным чемпионом в супертяжелом весе.

Кроме того, Александр Усик и Тайсон Фьюри определят первого в истории абсолютного чемпиона, который будет обладать четырьмя основными чемпионскими поясами.

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