Итальянская сборная провела свой самый сложный матч на турнире, но вышла в четвертьфинал.

Сборная Италии в 1/8 финала Евро-2020 одолела сборную Австрии, которая на групповом этапе была соперником сборной Украины.

В первом тайме сборная Италии владела ощутимым преимуществом на поле, но взломать насыщенную оборону австрийцев удавалось с трудом. Хороший момент был у Николо Бареллы, но на его удар в касание среагировал голкипер. А в середине тайма Чиро Иммобиле едва не забил гол-шедевр - после его дальнего выстрела мяч попал в крестовину.

На старте второго тайма забить могли австрийцы - после удара Давида Алабы со штрафного мяч пролетел над перекладиной. На 65-й минуте Австрия забила, но гол Марко Арнаутовича был отменен из-за небольшого офсайда. Италия же так и не смогла найти путь к воротам австрийцев, и игра перешла в овертайм.

В дополнительное время Италии все-таки удалось выйти вперед - Федерико Кьеза красиво "убрал" соперника и ударом от угла вратарской послал мяч в дальний угол. А в конце первого экстра-тайма итальянцы отличились еще раз - сперва Даниэль Бахманн среагировал на классный удар Лоренцо Инсинье со штрафного, но следом Маттео Пессина свой шанс не упустил.

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Австрийцы не сдались, и на 114-й минуте Саша Калайджич нанес точный удар головой после подачи с углового. Но на большее австрийской сборной не хватило.

Италия - Австрия - 2:1

Голы: Кьеза, 95, Пессина, 105 - Калайджич, 114

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бонуччи, Ачерби, Спинаццола, Барелла (Пессина, 68), Жоржиньо, Верратти (Локателли, 68), Берарди (Кьеза, 84), Иммобиле (Белотти, 84), Инсинье (Кристанте, 108)

Австрия: Бахманн, Лайнер (Триммель, 114), Драгович, Хинтереггер, Алаба, К. Шлагер (Грегорич, 106), Гриллич (Шауб, 106), Лаймер (Ильзанкер, 114), Забитцер, Баумгартнер (Шепф, 90), Арнаутович (Калайджич, 97)

Предупреждения: Ди Лоренцо, Барелла - Арнаутович, Хинтереггер, Драгович

Видеообзор матча от телеканалов "Футбол 1,2,3".

Видео голов

Италия - Австрия: итоги матча

Лучшими игроками матча по версии WhoScored стали Маттео Пессина и Франческо Ачерби (оценки - 7,9).

В четвертьфинале Италия встретится с победителем пары Бельгия - Португалия.

Сборная Италии установила свой новый рекорд - "Скуадра Адзурра" не проигрывает уже в 31 матче подряд, с сентября 2018 года. Предыдущий рекорд (30 матчей) был установлен еще в 1935–1939 годах.

Серия сборной Италии без пропущенных голов прервалась на отметке в 1168 минут (это также рекорд) - итальянцы не пропускали с октября 2020 года.

Италия в восьмой раз в истории играла в овертайме на чемпионатах Европы - больше, чем любая другая команда.

Федерико Кьеза забил Австрии, а его отец Энрико Кьеза забивал в составе сборной Италии на Евро-1996. Это первый случай в истории, когда на чемпионатах Европы удалось отличиться отцу и сыну.

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Автор: Антон Дударь