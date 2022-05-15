Футболисты национальной команды очень переживали за своих соотечественников.

В ночь на 15 мая группа Kalush Orchestra с песней Stefania стала победителем Евровидения-2022. Болели за коллектив из Украины и футболисты нашей национальной сборной.

Вратарь донецкого "Шахтера" Андрей Пятов на своей странице в Инстаграме опубликовал видео, на котором футболисты вместе ждут итогов конкурса, а после их объявления не сдерживают эмоций, аплодируя и выкрикивая на радостях.

Смотрели Евровидение игроки сборной Украины в следующем составе: Александр Караваев, Николай Шапаренко, Георгий Бущан, Сергей Сидорчук, Николай Матвиенко, Роман Яремчук, Денис Попов и Андрей Пятов.

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко также прокомментировал победу Kalush Orchestra на Евровидении-2022.

"Я невероятно горжусь своей прекрасной, безгранично сильной Украиной! Спасибо Kalush Orchestra за Победу, вы донесли важное послание всему миру, что Украина – страна мужественных и свободных людей! Еще много Великих Побед впереди! Слава Украине!", - написал в своем Инстаграме Шевченко.

Добавим, что украинская группа Kalush Orchestra набрала суммарно 631 балл. Из них 439 - голоса зрителей, и 192 - баллы от Национального Жюри разных стран.

В этом году международный песенный конкурс "Евровидение" проходил в Турине, Италия. Конкурс здесь прошел благодаря победе рок-группы Maneskin в 2021 году. А уже в 2023 году конкурс должен состояться в Украине, ведь именно украинская группа Kalush Orchestra заняла первое место в музыкальном первенстве.

Что известно о группе Kalush Orchestra

Это украинская рэп-группа, основанная в 2019 году. В группу входят Олег Псюк - основатель и солист, Игорь Диденчук - мультиинструменталист и МС Килиммен. Группа была названа в честь Калуша, родного города Олега Псюка.

12 февраля 2022 года Kalush Orchestra соревновались за право представлять Украину на Евровидении 2022 с песней Stefania. В финале нацотбора группа заняла второе место с 14 баллами (6 от жюри и 8 от зрителей), однако победившая в отборе Алина Паш отказалась от участия в конкурсе. 22 февраля 2022 года было официально подтверждено участие Kalush Orchestra на Евровидении-2022.

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