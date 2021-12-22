Коуч сборной Украины Александр Петраков инициировал интересные нововведения в главной команде страны.
В интервью для "Великого футбола" 64-летний специалист объяснил свои решения.
- Ваша сборная слушает гимн, обнявшись.
- Я попросил об этом ребят. Еще когда впервые встретился с Пятовым - на метро "Шулявская" - мы зашли в кафе и разговаривали 45 минут относительно его возвращения в сборную. Я попросил о гимне - они могли выступить против, но я считаю, что мы команда, поэтому должны стоять обнявшись.
- Вы всегда играете в синей форме. Почему?
- Я люблю этот цвет. Всегда прошу, если это возможно, чтобы мы играли в синей форме. У меня нет такого, что на фарт, просто цвет нравится.
- Вы в этой форме выиграли чемпионат мира U-20.
- Это прошлое. Давайте не вспоминать.
- Вы на официальных матчах всегда в спортивном костюме.
- Не всегда. Я посоветовался с Андреем Павелко, вице-президентом УАФ Олегом Протасовым. Говорят: "Васильевич, у нас же костюмы - это солидно". Спросил Сашу Шовковского, он сказал то же самое. Но президент и Протасов не обязывали.
"Я первые матчи вышел в костюме, но мне не особо комфортно. Подумал, Ничего страшного - Клопп в "Ливерпуле" в спортивном костюме, Гвардиола джинсы надевает, футболку какую-то. Но подсознательно сидит во мне, что в спортивном костюме фартовее - это есть.
Еще в 2015-м на матч с Новой Зеландией попросили, что в костюме солидно. Мы сыграли 0:0, я его свернул и забросил, говорю: "В спортивном". Мы все немножко со своими тараканами в голове", - сказал Петраков.
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Александр Петраков в сборной Украины
- Петраков был назначен исполняющим обязанности главного тренера сборной Украины 18 августа после того, как Сергею Реброву не удалось договориться о разрыве контракта с клубом "Аль-Айн" (ОАЭ).
- Под руководством Петракова Украина провела семь матчей: пять официальных и два товарищеских. "Желто-синие" одержали две победы при пяти ничьих.
- В контрольных матчах украинцы сыграли вничью с Чехией (1:1) и Болгарией (1:1), а в рамках отбора на ЧМ-2022 обыграли Боснию и Герцеговину (2:0 в гостях) и Финляндию (2:1 в гостях) и разошлись миром с Казахстаном (2:2), французами (1:1) и боснийцами (1:1).
- 17 ноября Украинская ассоциация футбола назначила Петракова полноправным главным тренером сборной Украины.