Наставник также попросил футболистов стоять во время гимна обнявшись.

Коуч сборной Украины Александр Петраков инициировал интересные нововведения в главной команде страны.

В интервью для "Великого футбола" 64-летний специалист объяснил свои решения.

- Ваша сборная слушает гимн, обнявшись.

- Я попросил об этом ребят. Еще когда впервые встретился с Пятовым - на метро "Шулявская" - мы зашли в кафе и разговаривали 45 минут относительно его возвращения в сборную. Я попросил о гимне - они могли выступить против, но я считаю, что мы команда, поэтому должны стоять обнявшись.

- Вы всегда играете в синей форме. Почему?

- Я люблю этот цвет. Всегда прошу, если это возможно, чтобы мы играли в синей форме. У меня нет такого, что на фарт, просто цвет нравится.

- Вы в этой форме выиграли чемпионат мира U-20.

- Это прошлое. Давайте не вспоминать.

- Вы на официальных матчах всегда в спортивном костюме.

- Не всегда. Я посоветовался с Андреем Павелко, вице-президентом УАФ Олегом Протасовым. Говорят: "Васильевич, у нас же костюмы - это солидно". Спросил Сашу Шовковского, он сказал то же самое. Но президент и Протасов не обязывали.

"Я первые матчи вышел в костюме, но мне не особо комфортно. Подумал, Ничего страшного - Клопп в "Ливерпуле" в спортивном костюме, Гвардиола джинсы надевает, футболку какую-то. Но подсознательно сидит во мне, что в спортивном костюме фартовее - это есть.

Еще в 2015-м на матч с Новой Зеландией попросили, что в костюме солидно. Мы сыграли 0:0, я его свернул и забросил, говорю: "В спортивном". Мы все немножко со своими тараканами в голове", - сказал Петраков.

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