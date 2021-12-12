В свои 40 лет шведский форвард продолжает играть на самом высоком уровне.

В субботу, 11 декабря, в рамках 17-го тура чемпионата Италии по футболу "Милан" играл против "Удинезе". Игра завершилась вничью 1:1.

"Россонери" были близки к тому, чтобы проиграть этот матч, но спас их от поражения легендарный шведский нападающий Златан Ибрагимович, который забил на 90+2 минуте игре. Этот гол стал знаменательным для Ибры. Во-первых, швед забил потрясающий гол ударом боковыми ножницами.

Видео гола:

Во-вторых, этот мяч стал трехсотым для шведского нападающего в ТОП-5 чемпионатах.

В XXI веке таким достижением могут похвастаться лишь два футболиста - Лионель Месси, на счету которого 475 мячей, а также Криштиану Роналду с 483 голами.

Кроме "Милана" в ТОП-5 чемпионатах Ибрагимович выступал за такие команды как "Ювентус", "Интер", "Барселона", ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

После 17-ти сыгранных матчей в активе "Милана" 39 набранных очков. "Россонери" идут на первой позиции в турнирной таблице итальянской Серии А.

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Автор: Владимир Медяник