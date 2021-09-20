Вокруг звездного аргентинца уже разгорелся скандал.

Звездный нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси выразил недовольство своей заменой в матче чемпионата Франции против "Лиона".

Главный тренер парижан Маурисио Почеттино решил заменить аргентинца на 76-й минуте матча - вместо него вышел Ашраф Хакими.

Аргентинец явно остался недоволен заменой и не пожал руку Почеттино, когда покидал пределы поля. Также Месси что-то сказал тренеру.

Без Месси ПСЖ удалось вырвать победу в матче - уже в компенсированное время отличился Мауро Икарди (2:1).

Читайте такжеОтбор на ЧМ-2022: Месси оформил хет-трик и побил рекорд Пеле

Почеттино признался, что заменил Месси, чтобы поберечь аргентинца:

"Решения могут быть верными или неверными, но на то мы и тренеры. Мы находимся на скамейке запасных и принимаем решения - нравится это кому-то, или нет. Мы решили заменить Месси из-за возможной травмы в будущем. Впереди важные игры, и мы должны его защитить. Я спросил Лео, как он себя чувствует. Он ответил, что все в порядке и нет никаких проблем", - сказал он, передает Marca.

Лионель Месси: трансфер в ПСЖ

В летнее межсезонье Месси стал свободным агентом. Он планировал продлить контракт с "Барселоной", однако сторонам не удалось заключить соглашение из-за того, что "Барселона" не вписывается в лимит зарплат согласно правилам чемпионата Испании.

10 августа Месси подписал контракт с ПСЖ по схеме "2+1".

30 августа Месси дебютировал за ПСЖ в чемпионате Франции.

В трех первых матчах за ПСЖ Месси не сумел отметиться результативными действиями.

Автор: Антон Дударь