Решат Рамадани будет играть за киевский клуб под 92-м номером.

Полузащитник "Шкендии" и молодежной сборной Северной Македонии Решат Рамадани продолжит карьеру в киевском "Динамо".

Как сообщает официальный сайт "бело-синих", 19-летний футболист подписал контракт с украинским клубом до 30 июня 2026 года.

По информации портала Transfermarkt, сумма трансфера составила 250 тысяч евро. Также клуб из Северной Македонии сообщил, что получит от "Динамо" 15% от суммы следующего трансфера Решата.

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В команде Мирчи Луческу Рамадани будет играть под 92-м номером.

"Я не побоялся войны, потому что я приехал играть, показывать себя с лучшей стороны и стать чемпионом с "Динамо" Киев! К тому же повторюсь, ваши люди просто завораживают мир!

Взял 92-ой номер из-за фанатов моего бывшего клуба - "Шкендии-92" - это год создания фанатского движения "Шкендии". Я посвящаю этот номер им.

Я очень сильно жду первой тренировки. Я хочу играть и показывать свои лучшие качества на поле!", - приводит слова Рамадани сайт "Динамо".

Стоит отметить, что Решат Рамадани является одним из лучших молодых игроков Северной Македонии. В 19-летнем возрасте он начал привлекаться к играм за сборную U-21, в составе которой уже сыграл три матча.

За первый состав "Шкендии" полузащитник дебютировал в прошлом сезоне, а в нынешнем сезоне уже стал основным игроком команды из Тетово.

Всего за "Шкендию" Рамадани сыграл 28 матчей, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

Добавим, что Рамадани стал первым и единственным новичком "Динамо" в зимнее трансферное окно (без учета футболистов, вернувшихся из аренды).

Ранее "бело-синие" продали двух ключевых игроков команды - полузащитник Виктор Цыганков перешел в испанскую "Жирону", а защитник Илья Забарный подписал контракт с английским "Борнмутом".

Напомним, киевское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. Следующий матч в рамках чемпионата Украины "бело-синие" проведут с "Ингульцом". Игра запланирована на 4 марта.

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