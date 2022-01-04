Берлинская "Герта" дала согласие на переход польского нападающего Кшиштофа Пентека в итальянский "Дженоа".
Как сообщает Football Italia, команда украинского тренера Андрея Шевченко арендует поляка до конца сезона-2021/22 с правом последующего выкупа за 17 миллионов евро.
Приход поляка придется очень кстати, поскольку "Дженоа" испытывает большие проблемы в завершающей стадии атак. Команде под руководством Шевченко удалось забить всего два гола в семи играх.
Читайте такжеЛегендарный футболист объяснил, почему спорт является политикойСтоит отметить, что Пентек уже выступал за "Дженоа" в сезоне-2018/19 и проявил себя потрясающе в генуэзском клубе, забив 19 голов в 21 матче.
В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 9 матчей в Бундеслиге и забил 1 мяч.
Добавим, что переход Пентека станет уже вторым трансфером "грифонов" под руководством Андрея Шевченко. Ранее "Дженоа" объявил о переходе правого защитника "Янг Бойз" Сильвана Хефти.
"Дженоа": результаты под руководством Шевченко
- Андрей Шевченко возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини. Украинский тренер подписал контракт до лета 2024 года.
- В семи матчах Серии А под руководством Шевченко "Дженоа" удалось набрать лишь 2 очка.
- "Дженоа" проиграл "Лацио" (1:3), "Сампдории" (1:3), "Ювентусу" (0:2), "Милану" (0:3) и "Роме" (0:2), а также сыграл вничью с "Удинезе" (0:0) и "Аталантой" (0:0).
- "Дженоа" занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А, находясь в зоне вылета.
- Свою первую победу Шевченко удалось одержать лишь в шестом матче в Кубке Италии - "Дженоа" одолел "Салернитану" со счетом 1:0.