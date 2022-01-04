Команда Андрея Шевченко усилится известным поляком.

Берлинская "Герта" дала согласие на переход польского нападающего Кшиштофа Пентека в итальянский "Дженоа".

Как сообщает Football Italia, команда украинского тренера Андрея Шевченко арендует поляка до конца сезона-2021/22 с правом последующего выкупа за 17 миллионов евро.

Приход поляка придется очень кстати, поскольку "Дженоа" испытывает большие проблемы в завершающей стадии атак. Команде под руководством Шевченко удалось забить всего два гола в семи играх.

Читайте такжеЛегендарный футболист объяснил, почему спорт является политикойСтоит отметить, что Пентек уже выступал за "Дженоа" в сезоне-2018/19 и проявил себя потрясающе в генуэзском клубе, забив 19 голов в 21 матче.

В нынешнем сезоне 26-летний нападающий провел 9 матчей в Бундеслиге и забил 1 мяч.

Добавим, что переход Пентека станет уже вторым трансфером "грифонов" под руководством Андрея Шевченко. Ранее "Дженоа" объявил о переходе правого защитника "Янг Бойз" Сильвана Хефти.

"Дженоа": результаты под руководством Шевченко