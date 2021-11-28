В рамках 14-го тура итальянской Серии А "Дженоа" Андрея Шевченко на выезде играл с "Удинезе".
Матч завершился безголевой ничьей - 0:0.
Это был второй матч "Дженоа" под руководством Шевченко. Украинский тренер набрал первое очко в своей клубной карьере.
В таблице Серии А "Дженоа" идет в зоне вылета (на 18-м месте), имея в активе 10 очков. У "Удинезе" - 15 баллов и 14-я позиция.
"Удинезе" - "Дженоа" - 0:0
"Удинезе": Сильвестри, Самир, Нюйтинк (Самарджич, 46), Родриго Бекао, Удоджи, Перейра (Пусетто, 15), Деулофеу, Арслан (Макенго, 56), Уолас, Молина (Перес, 55), Бету
"Дженоа": Сиригу, Васкес, Масьелло, Бираски, Камбьязо, Ровелла, Бадель, Стураро, Сабелли (Гильоне, 58), Бьянки, Экубан
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Андрей Шевченко: приход в "Дженоа"
- Андрей Шевченко находился без работы с 1 августа после того, как покинул сборную Украины. Он возглавил "Дженоа" 7 ноября, сменив на этом посту Давиде Баллардини.
- Шевченко подписал контракт до лета 2024 года. 9 ноября Шевченко приступил к своим обязанностям.
- Сообщалось, кто вошел в тренерский штаб украинца.
- После матча с "Ромой" генуэзцев ждет непростой календарь: до конца года команда сыграет с "Удинезе", "Миланом", "Ювентусом", "Сампдорией", "Лацио" и "Аталантой" в Серии А, а также "Салернитаной" в Кубке Италии.
- Шевченко объяснил, почему не сможет зимой подписать в "Дженоа" игроков сборной Украины.
- В первом матче Шевченко "Дженоа" уступил "Роме".