Команда украинского тренера на выезде сыграла вничью с "Удинезе".

В рамках 14-го тура итальянской Серии А "Дженоа" Андрея Шевченко на выезде играл с "Удинезе".

Матч завершился безголевой ничьей - 0:0.

Это был второй матч "Дженоа" под руководством Шевченко. Украинский тренер набрал первое очко в своей клубной карьере.

В таблице Серии А "Дженоа" идет в зоне вылета (на 18-м месте), имея в активе 10 очков. У "Удинезе" - 15 баллов и 14-я позиция.

"Удинезе" - "Дженоа" - 0:0

"Удинезе": Сильвестри, Самир, Нюйтинк (Самарджич, 46), Родриго Бекао, Удоджи, Перейра (Пусетто, 15), Деулофеу, Арслан (Макенго, 56), Уолас, Молина (Перес, 55), Бету

"Дженоа": Сиригу, Васкес, Масьелло, Бираски, Камбьязо, Ровелла, Бадель, Стураро, Сабелли (Гильоне, 58), Бьянки, Экубан

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Автор: Антон Дударь