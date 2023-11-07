Элина Свитолина рассказала о поединках против спортсменов страны-террориста.

Титулованная теннисистка Элина Свитолина рассказала, что для нее значат противостояния с российскими спортсменками.

Первая ракетка Украины отметила, что когда она играет против представительниц страны-террориста, то борется, как солдат. В этих играх украинка чувствует большую ответственность и мотивацию.

"Когда я встречаюсь с россиянками на корте, то это похоже на войну, для меня это большая мотивация, в таких поединках я чувствую большую ответственность, ведь понимаю, что за мной наблюдают многие люди в Украине. В таких встречах на меня оказывается большое давление, но я использую его как привилегию, я выхожу и борюсь, как это делают наши воины на поле боя.

Это был очень сложный год для меня, сложно морально, но я каждый день находила мотивацию продолжать работать на своем профессиональном пути, потому что я знаю, что могу использовать его как платформу для повышения осведомленности об Украине. Заинтересованность мира в войне в Украине в последнее время снизилась и это вызывает беспокойство", - приводит слова Свитолиной Daily Mail.

Добавим, что российские и беларуские спортсмены на турнирах WTA и ATP выступают под нейтральным флагом.

Элина Свитолина, как и другие украинские теннисистки, отказались от рукопожатий с представительницами стран-агрессоров после начала полномасштабного вторжения российских оккупантов в Украину.

Ранее УНИАН сообщал, что Элина Свитолина анонсировала возвращение на корт после перерыва, который украинка взяла, чтобы восстановиться после травмы.

Вас также могут заинтересовать новости: