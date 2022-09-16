Тьерри Анри так разволновался, что забыл имя партнера по команде.

Легендарный в прошлом нападающий лондонского "Арсенала" и сборной Франции Тьерри Анри рассказал историю, как в 2007 году его вместе с командой пригласили на прием к королеве Елизавете II в Букингемский дворец.

Знаменитый форвард в интервью изданию The Mirror признался, что из-за волнения с ним случился конфуз на встрече с королевой Великобритании.

Анри был капитаном "канониров" в тот период и во время приема он должен был представить партнеров по команде Елизавете II, однако из-за волнения француз забыл имя одного из одноклубников.

"У меня была возможность встретиться с королевой, и я волновался чертовски. Ощущения были такие, будто я собираюсь на матч. Я посмотрел на Баптишту и забыл его имя. Подумал: кто это? А потом вспомнил: это же Жулио Баптишта из Бразилии!

Мне тяжело говорить о королеве в прошлом. Я француз и горжусь этим. И если кто-нибудь скажет кривое слово о Франции, я накинусь на него. Но в то же время я лондонец. Осознаю, что такое Семья, и какой фигурой была Елизавета. Глубоко уважаю ее", – рассказал Тьерри Анри.

Видео той самой встречи игроков "Арсенала" и королевы:

Как ранее сообщал УНИАН, 8 сентября в возрасте 96 лет в шотландском замке Балморал умерла королева Великобритании Елизавета II. После смерти монарха в стране начался десятидневный траур.

На следующий день новый король Великобритании Чарльз III выступил с первым телевизионным обращением к нации, в котором рассказал о своей матери – королеве Елизавете II, а также пообещал продолжать ее путь.

А 10 сентября Чарльза III официально провозгласили королем Великобритании на исторической церемонии в Сент-Джеймском дворце.

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