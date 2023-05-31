Андрей Ярмоленко снова может оказаться в киевском клубе.

Капитан национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко в шаге от возвращения в "Динамо".

Как сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside", переговоры между киевским клубом и 33-летним нападающим находятся на завершающей стадии.

"С возвращением домой? По крайней мере, с сегодняшнего дня переговорный процесс вступает в завершающую фазу", - говорится в сообщении.

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Напомним, сезон 2022/2023 Андрей Ярмоленко провел в чемпионате ОАЭ, защищая цвета "Аль-Айна". За этот клуб украинец сыграл 33 матча, забил 12 голов и отдал 6 результативных передач.

Соглашение вингера сборной Украины с арабским клубом истекает в июне этого года. Ранее стало известно, что "Аль-Айн" отказался продлевать контракт с Андреем.

Андрей Ярмоленко выступал в "Динамо" в период с 2007 по 2017 годы. В футболке "бело-синих" вингер сыграл 340 матчей, забил 137 голов и отдал 90 голевых передач.

С киевским клубом Ярмоленко трижды становился чемпионом Украины, дважды побеждал в Кубке страны и трижды выигрывал Суперкубок Украины.

Помимо "Динамо" Андрей также играл за "Боруссию" Дортмунд (26 матчей, 6 голов) и "Вест Хэм" (86 матчей, 13 голов).

В составе национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко сыграл 112 матчей и забил 45 голов.

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