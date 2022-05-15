Тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп повторил великое достижение легендарного сэра Алекса Фергюсона.

В субботу, 14 мая, "Ливерпуль" играл против "Челси" в финальном матче 150-го розыгрыша Кубка Англии по футболу. Встреча прошла в субботу в Лондоне на стадионе "Уэмбли".

В основное время команды создали несколько голевых моментов, однако забить не смогли.

В овертайме футболисты продолжили атаковать, но действовали более аккуратно. Такой стиль перевел игру в серию пенальти.

В послематчевых пенальти победу одержал "Ливерпуль" со счетом 6:5.

Решающий пенальти реализовал защитник "Ливерпуля" Константинос Цимикас. У "Челси" промахнулись защитник Сесар Аспиликуэта и хавбек Мэйсон Маунт, чей удар отразил Алиссон Бекер. Удар нападающего Садио Мане отразил вратарь "Челси" Эдуард Менди.

"Челси" - "Ливерпуль" - 0:0 (5:6)

"Челси": Менди, Джеймс, Тиаго Силва, Рюдигер, Чалоба (Аспиликуэта, 105), Алонсо, Ковачич (Канте, 66), Жоржиньо, Пулишич (Лофтус-Чик, 105; Баркли, 120), Маунт, Лукаку (Зиеш, 85)

"Ливерпуль": Алиссон, Александер-Арнолд, ван Дейк (Матип, 90), Конате, Робертсон (Цимикас, 111), Хендерсон, Тьяго Алькантара, Кейта (Милнер, 74), Салах (Диогу Жота, 33), Мане, Диас (Фирмино, 98)

Предупреждение: Джеймс (77)

Обзор матча:

Для "Ливерпуля" этот трофей стал уже вторым в нынешнем сезоне. В конце февраля "мерсисайдцы" победили "Челси" в финале Кубка английской лиги, причем также в серии пенальти.

"Ливерпуль" играл в финале Кубка Англии в 15-й раз, команда стала восьмикратным победителем турнира (1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006, 2022).

"Челси" принял участие в решающем матче турнира в 16-й раз, на счету команды восемь титулов. Стоит отметить, что "Челси" проигрывает в финале Кубка Англии уже второй сезон подряд. "Синие" в финальной игре прошлого сезона с минимальным счетом уступили "Лестеру" (0:1).

Поддержка Украины перед матчем

Перед финальной битвой футболисты "Челси" и "Ливерпуля" выразили поддержку Украине в войне с российскими оккупантами. Команды вышли на поле с флагом Украины, на котором было написано слово "peace" ("мир").

Достижение Юргена Клоппа

Победа в Кубке Англии это первый подобный трофей в карьере главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа. Это позволило немецкому специалисту повторить достижение сэра Алекса Фергюсона, сообщает Opta Sports в "Твиттере".

Немецкий специалист стал лишь вторым тренером в мире после Фергюсона, который выиграл с одной английской командой Кубок европейских чемпионов/Лигу чемпионов, Кубок Англии, Кубок английской лиги и чемпионат Англии.

80-летний Фергюсон тренировал "Манчестер Юнайтед" с 1986 по 2013 год, выиграв с командой 38 трофеев.

54-летний Клопп возглавил "Ливерпуль" в 2015 году и с тех пор завоевал вместе с командой шесть трофеев.

Кубок Англии: что нужно знать

Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим клубным футбольным турниром.

Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит "Арсеналу" (14), вторым по победам идет "Манчестер Юнайтед" (12), третье место делят "Ливерпуль", "Челси" и "Тоттенхэм" (по 8).

"Арсеналу" также принадлежит рекорд по количеству выходов в финал Кубка Англии - 21 раз.

Вас также могут заинтересовать новости: