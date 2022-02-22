Пес одного из лидеров "Милана" загрыз собаку на глазах ее хозяйки.

Известному футболисту "Милана" и национальной сборной Франции Тео Эрнандесу грозит судебное разбирательство из-за инцидента с его собакой.

Как сообщает издание RMC Sport, питбуль игрока "Милана" убил собаку пожилой женщины. Пес Эрнандеса сбежал с виллы футболиста на Виа Квазимодо, в районе Синк-Фо после того, как парадные ворота остались открытыми, и выбежал на улицу, где загрыз насмерть пинчера, которого выгуливала 74-летняя женщина.

Питбуль также прыгнул на женщину, когда она пыталась спасти собаку. Ее племянница заявила, что ее тетя госпитализирована из-за шока, и сообщила, что они намерены возбудить судебное дело против Эрнандеса.

"Мои тетя и дядя все еще очень напуганы. Тетя держала Майло (собаку) на поводке, пока они шли по Виа Манцони. Когда они открыли ворота для въезда машины, собака побежала к ним. Тетя немедленно подняла Майло над головой, но питбуль прыгнул на него, повалил ее на землю и попытался сорвать с нее куртку. Она встала, она пыталась бросить Майло на припаркованную машину, но питбуль набросился на собаку", – приводятся слова племянницы.

Отметим, что недавно Тео продлил контракт с "Миланом". Новое соглашение 24-летнего футболиста с итальянским клубом рассчитано до 2026 года.

В текущем сезоне Эрнандес сыграл 28 матчей за "Милан" во всех турнирах, отличившись 4 забитыми голами и 6 результативными передачами.

"Милан" после 26 сыгранных поединков возглавляет турнирную таблицу Серии А. Подопечные Стефано Пиоли опережают "Интер" и "Наполи".

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