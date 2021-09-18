Президент "Металлиста" Александр Ярославский вместе с главой УАФ Андреем Павелко ознакомились с восстановлением инфраструктуры клуба.

Об этом сообщает издание Tribuna.com.

Также ее осмотрели владелец сети супермаркетов АТБ Геннадий Буткевич, который финансирует "Полесье", мэр Житомира Сергей Сухомлин, олимпийский чемпион Жан Беленюк, журналист Дмитрий Гордон и глава изюмской районной государственной администрации Степан Масельский.

В частности, Ярославский и Павелко побывали на обновленной Западной трибуне и в VIP-пристройке и обошли территорию вокруг ОСК, где рабочие привели в порядок опоры и укладывают новую плитку.

Напомним, что "Металлист" и "Полесье" поделили очки в матче 9-го тура первой лиги.

Автор: Григорий Бондарь