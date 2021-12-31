"Шахтер" планирует закрыть сделку в зимнее трансферное окно.

Вингер амстердамского "Аякса" и сборной Бразилии Давид Нерес приблизился к переходу в донецкий "Шахтер".

"Горняки" предложили за 24-летнего бразильца 15 миллионов евро, и клуб из Амстердама близок к тому, чтобы принять условия сделки, сообщает todofichajes.com.

Сам Давид Нерес приветствует возможность смены команды, и готов перейти в "Шахтер", так как в этом сезоне получает меньше игровой практики, а главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг не против варианта, при котором бразилец покинет клуб.

Читайте такжеФорвард Бенфики и сборной Украины Яремчук забил гол лидеру чемпионата Португалии (видео)Всего на счету Нереса 785 сыгранных минут в 22 поединках в рамках всех турниров за "Аякс" в текущем сезоне. Бразилец отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.

Давид Нерес: карьера