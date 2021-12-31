Вингер амстердамского "Аякса" и сборной Бразилии Давид Нерес приблизился к переходу в донецкий "Шахтер".
"Горняки" предложили за 24-летнего бразильца 15 миллионов евро, и клуб из Амстердама близок к тому, чтобы принять условия сделки, сообщает todofichajes.com.
Сам Давид Нерес приветствует возможность смены команды, и готов перейти в "Шахтер", так как в этом сезоне получает меньше игровой практики, а главный тренер "Аякса" Эрик тен Хаг не против варианта, при котором бразилец покинет клуб.
Читайте такжеФорвард Бенфики и сборной Украины Яремчук забил гол лидеру чемпионата Португалии (видео)Всего на счету Нереса 785 сыгранных минут в 22 поединках в рамках всех турниров за "Аякс" в текущем сезоне. Бразилец отличился 4 забитыми мячами и 2 результативными передачами.
Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 22 миллиона евро.
Давид Нерес: карьера
- Нерес является воспитанником бразильского клуба "Сан-Паулу".
- В амстердамский "Аякс" бразилец перебрался в 2017 году за 12 миллионов евро.
- В этом сезоне вингер провел 22 матча, отличился четырьмя голами и двумя ассистами.
- Всего за "Аякс" Нерес сыграл 180 матчей во всех турнирах, отличившись при этом 47 забитыми голами и 41 результативной передачей.
- Давид Нерес сыграл 7 поединков за национальную сборную Бразилии и забил один гол.