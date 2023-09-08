Сборная Испании вышла на второе место в группе.

В пятницу, 8 сентября, состоялся поединок пятого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором встретились сборные Грузии и Испании.

Игра проходила на стадионе "Динамо-Арена имени Бориса Пайчадзе" в Тбилиси и завершилась со счетом 7:1 в пользу гостей.

В первом тайме футболисты сборной Испании забили четыре мяча - дублем отличился Альваро Мората, один гол забил Дани Ольмо, еще один мяч в собственные ворота забил Квирквелия.

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Во втором тайме Альваро Мората забил с передачи Мерино и оформил хет-трик в этой встрече. Еще два мяча забили Неко Уильямс и Ламин Ямал.

Единственный мяч в составе сборной Грузии забил Гиорги Чакветадзе.

Грузия - Испания 1:7

Голы: Чакветадзе, 49 - Мората, 22, 40, 66, Квирквелия, 27 аг, Ольмо, 38, Уильямс, 68, Ямал, 74

Грузия: Мамардашвили, Гочолейшвили (Сазонов, 77), Квирквелия, Кашия, Азаров (Двали, 60), Лобжанидзе (Давиташвили, 46), Абурджания (Чакветадзе, 46), Гагнидзе (Меквабишвили, 46), Кварацхелия, Китеишвили, Микаутадзе

Испания: Симон, Карвахаль, Ле Норман, Лапорт, Гайя, Гави (Мерино, 58), Родри (Субименди, 72), Фабиан Руис, Асенсио (Нико Уильямс, 44), Мората (Хоселу, 72), Ольмо (Ямал, 44)

Предупреждения: Абурджания, 45+1, Кашия, 50, Китеишвили, 60, Кварацхелия, 82 - Гави, 45+1, Субименди, 79

Обзор матча:

Сборная Испании набрала 6 очков и вышла на второе место в турнирной таблице. Грузия с 4 баллами идет четвертой. Лидирует в группе Шотландия с 12 очками.

В следующем туре квалификации Евро-2024 по футболу Грузия сыграет против Норвегии, а Испания встретится с Кипром. Матчи состоятся 12 сентября.

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