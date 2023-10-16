Отец Александра Роспутько заявил, что его сын намерен получить российский паспорт.

Отец футболиста "Шахтера" Александра Роспутько, который воспользовался выездом в Бельгию на матч Лиги чемпионов и сбежал в Россию, объяснил поступок своего сына.

В интервью росСМИ он заявил, что его сыну будет безопаснее в РФ и сейчас он хочет получить российское гражданство.

"Пока я не могу сообщить причину, почему Саша сбежал из "Шахтера". Я могу сказать, что в России ему точно будет безопасней. Информация о прошении политического убежища неправда. Мой сын его не просил. Он просто подаст документы на российский паспорт, как сделал бы это на своей родине в Донецке.

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Сейчас Сашу ни в какой команде ждать не стоит. Он очень устал от всего. Он расслабляется и отдыхает пока, а там посмотрим", - заявил отец Александра.

Добавим, что Александр Роспутько родился в Горловке (Донецкая область). Он является воспитанником академии "Шахтера". Его контракт с "горняками" действовал до лета 2024 года. Накануне бегства игрок согласовал с донецким клубом условия нового пятилетнего контракта.

В составе "Шахтера" U19 он сыграл восемь матчей в текущем сезоне юношеского чемпионата Украины. Также он сыграл один поединок в Юношеской лиге УЕФА против бельгийского "Антверпена". Именно после этого матча Роспутько и сбежал в РФ.

Также молодой полузащитник сыграл 4 матча за сборную Украины U19.

Стоимость Александра Роспутько на трансферном рынке, по данным Transfermarkt, составляет 50 тысяч евро.

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