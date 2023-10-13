Сборная Франции выиграла шесть матчей из шести в рамках квалификации Евро-2024.

В пятницу, 13 октября, состоялся поединок седьмого тура квалификации Евро-2024 по футболу, в котором сборная Франции противостояла Нидерландам.

Игра проходила на стадионе "Йоган Кройфф Арена" и завершилась победой гостей со счетом 2:1.

Счет в игре был открыт уже на 7-й минуте - с передачи Жонатана Клаусса забил Килиан Мбаппе.

Видео дня

В начале второго тайма Килиан Мбаппе оформил дубль, удвоив преимущество сборной Франции. Ассистировал ему Адриен Рабьо.

На 83-й минуте Квилиндсхи Гартман забил после передачи Стивена Бергвейна и сократил разрыв в счете. Больше голов в этой встрече команды не забивали.

Нидерланды - Франция - 1:2

Голы: Хартман, 83 - Мбаппе, 7, 53

Нидерланды: Вербрюгген, Гертрюйда, ван Дейк, Аке (ван де Вен, 80), Дюмфрис (Фримпонг, 62), Хартман, де Рон (Виффер, 46), Верман, Рейндерс, Симонс (Бергвейн, 80), Вегорст (Мален, 38)

Франция: Меньян, Клосс (Гюсто, 80), Эрнандес, Конате, Эрнандес, Рабьо, Тчуамени, Гризманн (Фофана, 87), Коман (Жиру, 71), Мбаппе, Коло-Муани (Тюрам, 80)

Предупреждения: Верман, 29, Дюмфрис, 51

Обзор матча:

Сборная Франции одержала шестую победу в шести играх отбора на Евро-2024 и уверенно лидирует в группе B. Сборная Нидерландов с 9 баллами занимает третье место. На вторую строчку поднялась Греция, которая в этом туре победила Ирландию (2:0).

В следующем туре квалификации Евро-2024 сборная Нидерландов сыграет против Греции. Игра состоится 16 октября. Франция этот тур будет пропускать.

Вас также могут заинтересовать новости: