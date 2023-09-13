Аргентина и Бразилия лидирует в группе отбора на ЧМ-2026 по футболу.

В ночь на 13 сентября, состоялся поединок второго тура отборочного турнира ЧМ-2026 по футболу, в котором сборная Бразилии противостояла национальной команде Перу.

Игра проходила на стадионе "Националь де Лима" и завершилась со счетом 1:0 в пользу пятикратных чемпионов мира.

В первой тайма нападающий сборной Бразилии Ришарлисон забил два гола, но оба взятия ворот арбитр встречи отменил после вмешательства системы VAR. В обоих эпизодах был зафиксирован офсайд.

И все же, в самой концовке встречи бразильцам удалось вырвать победу в этой игре - после передачи Неймара гол забил Маркиньос.

Перу – Бразилия – 0:1

Гол: Маркиньос, 90

Обзор матча:

Сборная Аргентины в рамках второго тура квалификации ЧМ-2026 также взяла три очка. "Альбиселесте" разгромили в гостях Боливию со счетом 3:0.

Голами за аргентинскую команду отличились Энцо Фернандес, Николас Тальяфико и Николас Гонсалес. Лионель Месси эту встречу пропускал.

Боливия – Аргентина – 0:3

Голы: Энцо Фернандес, 31, Тальяфико, 42, Николас Гонсалес, 83

Обзор матча:

После двух туров в активе сборных Аргентины и Бразилии по 6 набранных очков. Они лидируют в турнирной таблице отборочного турнира ЧМ-2026 в Южной Америке.

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